Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Билла Расселла, снимался с Майклом Джорданом, вдохновлял Кобе Брайанта

Судьба Майкла Джексона была настолько пронзительной и противоречивой, что сложно назвать хотя бы какую-то сферу индустрии развлечений, на которую бы он не повлиял. Спорт и баскетбол, в частности, занимали в жизни Джексона важное место, и, как оказалось впоследствии, сам он прикоснулся к жизни выдающихся баскетболистов.

А начиналось все, как водится, скромно.

В начале 70-х Майкл и его братья противостояли «Dream Team»

Речь, естественно, не о реальном противостоянии, а о музыкальном номере, ставшем частью телевизионной программы «Going Back to Indiana». Программа была приурочена к выпуску одноименного альбома группы «Jackson 5», который был выпущен в 1971 году на лейбле Motown Records.

В фильме, помимо популярного ансамбля, приняли участие комики Билл Косби и Томми Смоутерс, музыканты Бобби Дэрил и Дайана Росс. Не обошлось и без спортсменов, сформировавших на экране своеобразное подобие «Dream Team». Причем, что любопытно, двое из баскетбольной пятерки были представителями НФЛ: футболисты Бен Дэвидсон и Рузвельт Гриер. Зато оставшаяся троица украсила бы ростер любой команды НБА. Вместе с Дэвидсоном и Грином противостоять «Jackson 5» вышли Билл Расселл, Элджин Бэйлор и Элвин Хейз, каждый из которых является членом Зала Славы баскетбола и олицетворяет определенную эпоху в истории лиги.

Баскетбол для Джексонов в данном контексте шелв тесной связке с Индианой, самым баскетбольным штатом. И третий трек на альбоме так и назывался «День, когда был спасен баскетбол». Суть интермедии в следующем: появление непобедимой «Команды мечты» означает гибель баскетбола, для его спасения пятерка Джексонов выходит против великанов, побеждает их и возвращает игре интригу.

Как оказалось впоследствии, знакомство с этими великими баскетболистами стало лишь началом тесных взаимоотношений между Джексоном и миром НБА.

Альбом «Dangerous» стал самым «баскетбольным» в карьере Майкла Джексона: Мэджик и Джордан снялись в видеоклипах певца

Пластинка, включившая такие хиты, как «Black or White», «In the Closet», «Who is it», «Remember the Time», «Jam», вышла в ноябре 1991-го, но с известными людьми, так или иначе причастными к этой записи, Джексон познакомился задолго до этого.

Взять хотя бы главного обаяшку в истории НБА Мэджика Джонсона. Легендарный разыгрывающий «Лейкерс» появился в клипе на песню «Remember the Time» вместе с голливудской звездой Эдди Мерфи, сомалийской топ-моделью Иман, рэп-группой «The Pharcyde» и знаменитым Тайни «Deebo» Листером из фильма «Пятница».

Джонсон сыграл небольшую роль придворного глашатая в ролике, действие которого разворачивается в древнем Египте.

Назвать это действо клипом можно с натяжкой. Процессом руководил Джон Синглтон, на счету которого такие работы, как номинированный на Оскар фильм «Парни с квартала» и трепетная драма «Поэтичное правосудие» с Тупаком Шакуром и Джанет Джексон. Сама атмосфера на съемочной площадке больше походила на создание блокбастера, нежели на работу над видеорядом к песне.

С Джексоном Мэджик познакомился еще в 80-х. Двум знаменитостям, часто пересекающимся в Лос-Анджелесе, сделать это было несложно.

Первым инициативу проявил баскетболист.

«Я ездил в турне с «Jackson 5» три раза еще до того, как меня начали считать подающим надежды баскетболистом, и до того, как я попал в НБА. Можете считать меня кем угодно, но если речь заходит о музыке Майкла, то я один из его сумасшедших фанатов. Ничем от них не отличаюсь», – признавался в интервью Variety Мэджик.

В благодарность за готовность встретиться с ним Мэджик пригласил Джексона на матч «Лейкерс», и тот, пусть и нехотя, но согласился.

«Если вы хотите хотя бы немного понять, несколько популярен был Майкл, то вот вам история. Я организовал для него лучшие места на матче «Лейкерс». Майкл – очень аккуратный и предусмотрительный человек, даже когда он чего-то не хочет делать, то объясняет это максимально дипломатично. Он долго отказывался, но в конечном итоге согласился.

И что вы думаете? Как только он сел на свое место, люди начали стекаться к нему с самых отдаленных секторов арены. Сверху, сбоку, снизу. Нам пришлось останавливать матч, чтобы вывести его за пределы стадиона. Я потом очень долго извинялся перед ним, а он лишь улыбался и говорил, что все нормально. Все говорят, что «Лейкерс» эпохи «Шоутайм» были популярны – да, это так. Но даже они превращались в обычную баскетбольную команду, когда болельщики видели Майкла Джексона», – вспоминал Джонсон.

Одним из главных синглов альбома «Dangerous» наряду с «Remember the Time» является «Jam». Это первая песня на альбоме, и своим звучанием она должна была задавать тональность и атмосферу записи. Дерзкая, ритмичная, с джазовым соло на трубе, а рэп-перебором Heavy D «Jam» давал понять, что Джексона беспокоят не только глобально-абстрактные судьбы мира, но и вполне приземленные проблемы и радости уличной жизни, частью которых и был баскетбол.

На своем примере и на примере Майкла Джордана Джексон хотел показать, каких вершин могут добиться обычные люди, если будут совершенствовать свое мастерство. Правда, для того чтобы организовать съемки, пришлось попотеть.

«Я не горел желанием делать это. Сразу сказал: «Этот парень попытается уговорить меня танцевать, и я буду выглядеть просто нелепо». Не хотел чувствовать себя неловко, но потом решил: «Эй, это же Майкл Джексон. Когда у тебя будет возможность познакомиться с ним, провести время в его компании, да и еще и сняться в его видео?» – объяснял свою нерешительность Джордан.

Из-за плотного графика Джордана съемки решили проводить в Чикаго, в обстановке строжайшей секретности. На все у группы было 3 дня, сценарий как таковой отсутствовал, в режиссерском кресле оказался Дэвид Келлогг, ни разу не работавший с Джексоном.

«Это был странный и удивительный опыт. Процесс больше походил на съемки документального фильма, а не видеоклипа. Джексон был похож на застенчивого ребенка. Он привез с собой игрушечные водометы, машинки на радиоуправлении, конструктор. Он вел себя немного отстраненно, но как только появлялся Джордан, то Джексон мгновенно расцветал. Как будто старший брат или товарищ удостаивал его вниманием.

Джексон мгновенно включался, показывал ему танцевальные движения, подбадривал Джордана, слушал рассказы о том, как тот тренируется. В этом общении не было ничего фальшивого, ничего отрепетированного. Оба искренне восхищались друг другом и не стеснялись выглядеть смешно. Да, Джексон играл в баскетбол так же плохо, как Джордан танцевал, но в конечном итоге именно это и стало одной из отличительных черт видео», – отмечал в интервью для ESPN Келлогг.

И Келлогг не преувеличивал. Сейчас, глядя на то, как Джордан объясняет Джексону, кто такой разыгрывающий, а тот учит его лунной походке, сложно представить, что подобные отношения можно срежиссировать.

Джексон пригласил Шака для участия в песне, а потом хотел купить его дом… Хотя тот его не продавал

Любовь Шакила О’Нила к музыке общеизвестна, хотя на слишком впечатлительных граждан его таланты в данной области могут оказать травмирующее воздействие. Но так бывает, когда не обладаешь творческими задатками, зато искренне любишь сам процесс.

Шак начал диджеить еще в 1980-х, а в 1993 году выпустил свой первый рэп-альбом «Shaq Diesel», который неожиданно для многих пробился в топ-25 Billboard и получил статус платинового.

Год спустя Шак презентовал «Shaq-Fu: Da Return» и, несмотря на более прохладную реакцию критиков, преуспел в двух нюансах. Во-первых, над альбомом уже работали маститые продюсеры с именами, будь то главный сэнсэй «Wu-Tang Clan» RZA, один из рэп-столпов западного побережья Warren G или нью-йоркский дуэт Erick Sermon и Redman. А, во-вторых, О’Нил показал, что ему нравится заниматься музыкой на постоянной основе, что для него это не просто блажь.

Подобная настырность и подкупила Майкла Джексона, пригласившего Шака исполнить коротенький куплет для песни «2Bad» с альбома 1995 года «History: past, present and future». Шак не то чтобы делает погоду на треке, но именно с этого началось знакомство О’Нила с королем поп-музыки.

Самая забавная история с участием обоих приключилась спустя пару лет.

«Когда это случилось, я сначала подумал, что это какой-то розыгрыш или, может, у меня галлюцинации. Я тогда жил в Орландо, и вот раздается звонок в дверь, я открываю, а там стоит Майкл Джексон. Да, вот так просто, он взял и появился у моей двери... Я его пригласил войти, он попросил осмотреться, я говорю: «Конечно, чувствуй себя как дома». Это был огромный дом площадью 70000 квадратных футов, с гигантской кроватью, на которой могли разместиться 50 человек.

Он прошелся и сказал: «Хочу купить дом». Я слегка выпал в осадок, и такой: «Он не продается». А он в свою очередь: «Жаль, что ж, в следующий раз приходи ты ко мне». Я потом пришел к нему домой, а у него там оказался настоящий зоопарк. Не просто животные в клетках, я говорю о пастбищах с жирафами и джунглях с орангутангами. У этого чувака был натуральный зоопарк», – дивился Шак в интервью Drink Champs.

Майкл Джексон сильнее всех повлиял на Кобе Брайанта

Удивительно, но Майкл Джексон и Кобе Брайант были намного ближе, чем принято считать.

Их теплые и отзывчивые отношения сложились в дебютном сезоне Брайанта. Когда Кобе начинал играть в НБА, то часто был удобной мишенью для критики. Ему доставалось за то, что он пришел в НБА сразу со школьной скамьи, за то, что не ищет партнеров передачами на площадке, за то, что сторониться одноклубников за ее пределами.

Брайанта, на тот момент еще не сформулировавшего для себя понятие «Mamba Mentality», нападки вгонялись в уныние.

«Меня ругали за то, что я интроверт и чересчур серьезно отношусь к игре. На какой-то стадии я не мог понять, чего от меня вообще хотят. С одной стороны, тебе говорят быть профессионалом. И в то же время твердят, что нужно расслабиться и ждать, что все уладится само собой. И вот однажды я занимался в тренажерке «Gold’s Gym», ко мне подходит служащий и говорит, что меня просят к телефону. Я поднял трубку и ушам своим не поверил: это был Майкл Джексон. Он сказал: «Не меняйся ради них. Ты должен не терять концентрацию. Если хочешь быть одним из величайших всех времен, ты должен изучать великих людей всех времен. Ты должен быть одержим тем, что ты делаешь и как ты это делаешь», – вспоминал первое общение с Джексоном Кобе.

Позже Брайант неоднократно повторял, что подготовка – главное, чему он научился у Джексона.

«Мы часто говорили о том, как Майкл готовился к созданию музыки, к концертам, как часами стоял перед зеркалом и оттачивал движения. Он учил меня тому, что делал сам: в деталях рассказывал, как работал над альбомами «Thriller» и «Bad». Его слова подтверждали мои догадки. То, в чем я так нуждался. Мне было необходимо знать, что я должен сосредоточиться на своем ремесле и никогда не отступаться. Потому что то, что сделал Майкл – и как он это сделал – обычному человеку могло показаться сумасшествием. Он помог мне выйти на уровень, на котором я смог взять три титула, играя с Шаком. Мой менталитет – он не спортивный. Это не от Майкла Джордана. Это не от других спортсменов. Это от Майкла Джексона. Эту уверенность, концентрацию, стремление быть лучшим во мне взрастил именно он», – признавал заслуги Джексона в собственных достижениях Брайант.

Кроме того, Брайант узнал от Джексона еще одну вещь: жизнь не сводится к постоянному приумножению заработка. Быть лучшим в своем деле, а не самым высокооплачиваемым – вот еще один из постулатов музыканта. Майкл хотел быть лучшим исполнителем; Брайант хотел, чтобы его запомнили как победителя, а не как торговую марку.

«У парней теперь есть соцсети, платформы для высказываний, они хотят создавать бренды. Я понимаю, в каком направлении они движутся и почему, но не могу идентифицировать себя с ними. Это не для меня. Я сосредоточен на одном и только на одном – выиграть как можно больше чемпионских титулов», – конкретизировал приоритеты Брайант.

Однажды на шоу Джимми Киммела ведущий спросил Брайанта о том, как ему удается так фокусироваться на работе и кто служит для него примером.

Ответ последовал незамедлительно.

«Майкл Джексон. Я думал, что много работаю, пока не встретил его», – без колебаний ответил Брайант.

Он также рассказал, как гостил у Джексона на ранчо «Neverland». Они посетили зоопарк, смотрели фильмы в кинотеатре, поужинали, а в конце вечера Майкл подарил ему несколько фильмов и книг, включая повесть-притчу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» о птице, учившейся жизни и искусству полета.

Значимость Джексона в жизни Кобе подтверждает и то, что баскетболист стал одним из немногих, кого журнал «Time» пригласил для создания статьи «Вспоминая Майкла», приуроченной к смерти великого музыканта.

«Помимо того, что он был гением, Майкл был просто по-настоящему хорошим человеком. Он подсадил меня на фильмы, которые я обычно никогда не смотрел. Фильмы Фреда Астера. Вся старая классика. Я бы никогда не обратил внимания на них, если бы не он», – вспоминал Брайант.

Кроме того, Кобе вспомнил, как Джексон хотел сделать приятное ему и его невесте Ванессе.

«Помню, как мы с Ванессой рассказали ему, что собираемся пожениться. Майкл был очень взволнован и сразу же предложил, чтобы мы устроили свадьбу на его ранчо. Мы хотели пожениться конфиденциально, и ранчо было бы отличным вариантом, но для нас важно было венчаться в церкви, поэтому мы поблагодарили и отказались. Он был исключительно тактичным, умным, целеустремленным и талантливым человеком. Вероятно, Майкл Джексон был самым влиятельным наставником из всех, которых я знал», – признавался Брайант.

Наверное, после такого не могло не появиться подобное видео.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Michael Ochs Archives, Phil Walter