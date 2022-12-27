Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же

Досталось Диллону Бруксу.

В 2010-е «Гриззлис» были самой неуступчивой командой во всей НБА. Благодаря запатентованной ими философии «грит-энд-грайнд» (что-то вроде «жесткость и труд») Газоль-младший, Рэндольф, Конли и Тони Аллен добрались с «Мемфисом» до высшей точки в клубной истории – финала Запада в 2013-м.

«Гриззлис» 2020-х нацелены на то, чтобы превзойти результат предшественников – эта молодая команда уже кажется не менее талантливой (в этом году впервые в истории на Матч звезд поедут сразу двое «Мишек»: Джа Морэнт и Джарен Джексон), почти такой же успешной (по победам в регулярке клубный рекорд повторили в прошлом году) и даже более дерзкой.

Правда, дерзость эта пока не контролируемая и часто выходит команде боком.

То перед серией с «Голден Стэйт» будут напоминать о прошлогоднем плей-ин, где они внезапно победили ГСВ, и твердить, что теперь новая династия будет в Мемфисе – «Уорриорз» тут же выбьют их из плей-офф.

То Джа Морэнт скажет, что никого на Западе не боится – 7 поражений в 8 матчах после громкого заявления.

То Диллон Брукс поругается прямо во время игры с сидящим в первом ряду телеэкспертом Шэнноном Шарпом – да так, что подключатся все, включая отца Джа Морэнта. Шарпа выведут с арены, к «Мемфису» санкций не будет, но лидировавшие на тот момент в матче «Гриззлис» в итоге проиграют на последней секунде (и именно оттуда начнется текущая неудачная серия).

А Брукс сейчас, наверное, главный «злодей» в НБА. За последний год канадец успел найти конфликты с Сиакамом, Торри Крэйгом, Клэем Томпсоном, Миддлтоном, Стефом, а Гэри Пэйтона II в прошлогоднем ПО вообще поломал.

Из такого в основном и состоит лента новостей о Бруксе – форвард в этом сезоне набирает 15 очков при слабой бросковой статистике, в обороне ценится выше среднего, но не на исключительном уровне. Тем не менее, Диллон является главным старожилом клуба (с 2017-го) и постоянно выходит в старте (293 из 320 игр) именно благодаря энергии, неуступчивости и умению вывести звездного соперника из себя.

Сегодня из себя был выведен лидер «Кливленда» Донован Митчелл. В середине третьей четверти Брукс полез под кольцо, нарвался на блок, повалился на паркет и попытался помешать Митчеллу начать атаку. Но сделал это крайне некрасиво – ударив Донована кулаком в то место, куда нормальные люди не бьют.

Митчелл запустил в соперника мячом и начал стычку, успев один раз толкнуть в грудь и завалить Брукса на паркет.

Дальше миротворческий контингент судей, а также игроков и тренеров «Кливленда» и «Мемфиса» не позволил случиться эскалации: Эван Мобли вытащил Донована из толпы и прикрыл его спиной, а нацеливающего на ответный удар Брукса красиво в броске уложил… человек из его же лагеря – ассистент главного тренера Брэд Джонс.

Вот еще раз этот замечательный прием то ли из рестлинга, то ли из американского футбола (Шэннон Шарп одобряет):

Кстати, Брэд Джонс вполне мог пересечься в карьере и с Донованом Митчеллом – до «Мемфиса» он почти 15 лет (с перерывом на пару сезонов) работал в «Юте», начинал еще при Мэлоуне-Стоктоне, а ушел в 2016-м – за год до драфта Митчелла в «Джаз».

И это не единственный помощник тренера в «Мемфисе» со связями с «Кливлендом» – Виталий Потапенко (на видео его лысая голова на высоте 210 см хорошо заметна) именно в тренерском штабе «Кэвз» стал чемпионом в 2016-м, но последние пять сезонов работает с Диллоном Бруксом и компанией.

Потапенко в драку не полез, не участвовали и другие тяжеловесы. Центровой «Мемфиса» Стивен Адамс, который всегда готов прийти на помощь партнерам, выбыл на месяц. А центровой «Кливленда» Робин Лопес, знаменитый своими поединками с маскотами НБА, тоже ограничился шоу-программой: сразу после стычки озвучивал одноклубникам весь поединок с трансляцией на планшете.

Брукса и Митчелла, естественно, удалили – размен на пользу «Мемфису» все равно не пошел, «Кэвз» одержали победу 128:113.

Митчелл все равно остался недоволен:

«Санкции со стороны лиги в его адрес? Что-то должно последовать. Тут дело не в Доноване Митчелле. Подобное случалось и с другими игроками в нашей лиге, и это полная хрень. Это полная хрень. Одно дело, когда мы сталкиваемся с Джа, с Бэйном, с Джареном Джексоном. Эти парни говорят всякие гадости, и это нормально, это часть баскетбола. Мы все выросли на этом.

Но когда ты начинаешь совершать маленькие грязные поступки, это не то. Вот откуда мое негодование. Дело не в словесных перепалках. Это нормально. Но подлости вроде той, что совершил Брукс, это вообще что такое?»

Победа осталась за «Кэвз» и после матча – в поединке вирусных картинок. Донован Митчелл влился в образ Шеннона Шарпа в кардигане, ставший уже мемом.

«Я уже много лет надираю ему задницу», – напомнил Митчелл после матча.

Сложно с этим не согласиться: в личных противостояниях счет 13:2 в пользу Донована.

Фото: East News/JASON MILLER/Getty AFP; REUTERS/Ken Blaze-USA TODAY Sports