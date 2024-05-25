Флик и Деку нашли общий приоритетный трансфер на лето. «Барса» пытается не переплатить

Ханси Флик, как ожидается, уже скоро будет объявлен новым главным тренером «Барселоны».

По данным Sport, немец уже начал переговоры со спортивным директором «Барселоны» Деку по поводу летних трансферов.

Флик хочет Эксекиэля Паласиоса из «Байера», но Деку настаивает на Йозуа Киммихе из «Баварии».Сообщается, что они сошлись во мнении: приоритетной летней целью клуба будет Киммих.

Сейчас «Барса» ищет способы не переплачивать за полузащитника. Они пытаются заключить сделку, чтобы подписать его за 40 миллионов евро.

Киммих – давняя цель «Барсы», клуб пытался подписать его и в прошлом году.