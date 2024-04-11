«И это после всего, что мы для него сделали?» Кулес возмущены празднованием гола Усманом Дембеле🤬🤬🤬
Забыл про 6 лет в клубе?
«ПСЖ» проиграл «Барселоне» в 1/4 финала Лиги чемпионов 2:3, во втором тайме Усман Дембеле забил второй гол за парижан в этом сезоне и весьма ярко его отпраздновал, что сильно возумутило кулес.
Дембеле ушел из «Барселоны» прошлым летом после 6 лет игры за клуб. В Каталонии Усман несколько раз сталкивался с хейтом из-за проблем с дисциплиной, но клуб и игроки неизменно его поддерживали.
Теперь ждем через неделю что-то подобное?
Или игроки сами разберутся?😅
Нет ему прощения
Я бы понял подобное если бы с ним обошлись не красиво как то
Но весь его период в клубе нянчились с ним как с ребенком
Искренне надеюсь выбьем этот мешок и увидеть его усатую физиономию в конце крупным планом