«И это после всего, что мы для него сделали?» Кулес возмущены празднованием гола Усманом Дембеле🤬🤬🤬

Забыл про 6 лет в клубе?

«ПСЖ» проиграл «Барселоне» в 1/4 финала Лиги чемпионов 2:3, во втором тайме Усман Дембеле забил второй гол за парижан в этом сезоне и весьма ярко его отпраздновал, что сильно возумутило кулес.

Дембеле ушел из «Барселоны» прошлым летом после 6 лет игры за клуб. В Каталонии Усман несколько раз сталкивался с хейтом из-за проблем с дисциплиной, но клуб и игроки неизменно его поддерживали.

Теперь ждем через неделю что-то подобное?

Или игроки сами разберутся?😅