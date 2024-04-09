😮 «Они могут решить исход игры». Кунде рассказал, кого «Барсе» стоит больше всего остерегаться в матче с «ПСЖ»
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде признался, что дал совет товарищам по команде остерегаться Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.
Напомним, уже завтра «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы должны быть хороши в обороне и оказывать давление на соперника. Нужно быть сосредоточенными, чтобы как можно быстрее возвращать мяч и останавливать их контратаки.
Не знаю, придется ли мне отвечать за Мбаппе. Это игрок, который делает разницу. Мы постараемся остановить его. В совокупности «ПСЖ» - это больше, чем просто один игрок.
У Дембеле фантастический дриблинг. Как и Мбаппе, он может решить исход игры», - заявил Кунде.