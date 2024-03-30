Кунде набрал шикарную форму в последние недели. Что помогло защитнику выйти на новый уровень игры?

Жюль Кунде не лучшим образом начал сезон 23/24. В первые месяцы француз допускал грубые ошибки, которые иногда приводили к голам в ворота «Барселоны», но с наступлением нового года он преобразился и стал показывать стабильную и надежную игру. Серхи Капдевилья из Diario Sport рассказал , как защитнику удалось набрать такую отличную форму.

По словам журналиста, и сам футболист, и тренерский штаб были разочарованы его выступлениями, считая, что они не соответствуют уровню Жюля. Печальные результаты даже привели к тому, что он потерял статус железного игрока стартового состава, поэтому необходимо было действовать решительно.

После матчей Кунде начал тренироваться с игроками запаса вместо восстановительных занятий, чтобы улучшить свою физическую форму. Кроме того, во время командных тренировок Хави стал использовать Жюля на позиции опорника, чтобы улучшить технику владения мячом, и это стало приносить свои плоды. Тренерский штаб считает, что Кунде может приносить пользу команде не только в обороне, но и в атаке, если он будет в себе уверен, поэтому работа ведется в обоих направлениях.

Все эти факторы помогли французу вновь заработать себе место в стартовом составе. Остается надеяться, что теперь он сможет поддерживать высокий уровень игры до конца сезона, а осенью не случится нового спада.