Похоже, что «Интер Майами» пополнит еще один экс-игрок «Барселоны». На этот раз неожиданный 😱
«Интер Майами» планирует увеличить в клубе количество экс-футболистов «Барселоны».
Goal сообщает, что в компанию к Лионелю Месси, Серджи Бускетсу, Жорди Альбе и Луису Суаресу может присоединиться Филиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось об интересе клуба из Майами к Серджи Роберто, однако теперь объектом внимания стал бразильский плеймейкер, который выступает в «Аль-Духайле» на правах аренды.
У Коутиньо в Катаре за спиной меньше 500 игровых минут, поэтому высока вероятность, что в январе он покинет команду, если «Астон Вилла» найдет покупателя.
Просто уму не постижимо, как Барсу развели на 150 лямов...
То что он не заиграл как от него ждали, это уже другой вопрос.
Такое случается, взять того же Азара, был тащером в Челси, Реал отдал за него сумасшедшие деньги, все думали что он будет разрывать в Реале, итог все знаем.