Похоже, что «Интер Майами» пополнит еще один экс-игрок «Барселоны». На этот раз неожиданный 😱

«Интер Майами» планирует увеличить в клубе количество экс-футболистов «Барселоны».

Goal сообщает, что в компанию к Лионелю Месси, Серджи Бускетсу, Жорди Альбе и Луису Суаресу может присоединиться Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось об интересе клуба из Майами к Серджи Роберто, однако теперь объектом внимания стал бразильский плеймейкер, который выступает в «Аль-Духайле» на правах аренды.

У Коутиньо в Катаре за спиной меньше 500 игровых минут, поэтому высока вероятность, что в январе он покинет команду, если «Астон Вилла» найдет покупателя.