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Жоау Феликс хотел реализовать пенальти в матче с «Лас-Пальмасом», но уступил Гюндогану – следим за реакцией португальца

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На кадрах с матча между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» видно, что Жоау Феликс был готов пробить пенальти, как и Илкай Гюндоган -  португалец держал мяч в руках.

После быстрого обмена фразами (если он был) Жоау выбил мяч, а Илкай отправился на точку.

Форвард поначалу казался немного расстроенным –тогда Фермин подошел к нему, чтобы что-то сказать.

Он даже похлопал Жоау по спине, вероятно, чтобы немного подбодрить португальца.

После того как Гюндоган реализовал пенальти, Жоау отпраздновал гол.

«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 2:1. Реализованный пенальти принес команде Хави 3 очка.

1 комментарий
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судья тоже похлопал)
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