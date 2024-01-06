Жоау Феликс хотел реализовать пенальти в матче с «Лас-Пальмасом», но уступил Гюндогану – следим за реакцией португальца
На кадрах с матча между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» видно, что Жоау Феликс был готов пробить пенальти, как и Илкай Гюндоган - португалец держал мяч в руках.
После быстрого обмена фразами (если он был) Жоау выбил мяч, а Илкай отправился на точку.
Форвард поначалу казался немного расстроенным –тогда Фермин подошел к нему, чтобы что-то сказать.
Он даже похлопал Жоау по спине, вероятно, чтобы немного подбодрить португальца.
После того как Гюндоган реализовал пенальти, Жоау отпраздновал гол.
«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 2:1. Реализованный пенальти принес команде Хави 3 очка.