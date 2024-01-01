«У меня такое ощущение...» Босс «Жироны» Мичел ответил на слухи о трансфере Алеиша Гарсии в «Барселону»

Пойдет ли «Барса» за ним?

«У меня такое ощущение, что Алеиш [Гарсия] не уйдет», — заявил журналистам на пресс-конференции главный тренер «Жироны» Мичел.

«Это очень навредит нам, если он уйдет, потому что мы потеряем наш нынешний уровень, а не потому, что он перейдет в «Барсу».

Ранее многочисленные испанские издания сообщали, что «Барселона» считает Алеиша Гарсию своей приоритетной трансферной целью в январе. В его контракте есть пункт о выкупе, в размере 20 миллионов евро, хотя были и слухи, что на самом деле он составляет всего 12 миллионов евро. Пабло Торре или Ориоль Ромеу могут быть вовлечены в потенциальную сделку по обмену.

В начале зимы Гарсия честно сказал, что всегда хотел бы поиграть за «Барсу». 26-летний футболист является одним из лучших полузащитников Европы в этом сезоне с наибольшим количеством предголевых действий в топ-5 лигах.

В этом сезоне Алеиш Гарсия забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Жирону».