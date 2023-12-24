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❗ «Барселона» и «Атлетико» начали переговоры о продлении аренды Жоау Феликса. Игрок хочет играть только за каталонцев

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«Барселона» и «Атлетико Мадрид» начали переговоры о новом соглашении по аренде Жоау Феликса, сообщает издание Diario Sport.

Ожидается, что каталонцам не придется снова платить компенсацию мадридскому клубу, но в контракте будет указано право выкупа игрока в 2025 году. С большой долей вероятности этот пункт будет обязательным, если «Барса» выполнит часть условий.

Что касается самого Феликса, то сообщается, что он хочет играть только за «Барселону». Португалец не рассматривает вариант с возвращением в «Атлетико Мадрид», либо переездом в АПЛ или Саудовскую Аравию.

2 комментария
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Еще одна аренда нормальный вариант, на полноценный контракт он в данный момент не нужен, играет когда хочет, может выдать супер матч, а потом просто забить болт.
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В каком смысле снова?? Он бесплатно играет
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