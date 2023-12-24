❗ «Барселона» и «Атлетико» начали переговоры о продлении аренды Жоау Феликса. Игрок хочет играть только за каталонцев

«Барселона» и «Атлетико Мадрид» начали переговоры о новом соглашении по аренде Жоау Феликса, сообщает издание Diario Sport.

Ожидается, что каталонцам не придется снова платить компенсацию мадридскому клубу, но в контракте будет указано право выкупа игрока в 2025 году. С большой долей вероятности этот пункт будет обязательным, если «Барса» выполнит часть условий.

Что касается самого Феликса, то сообщается, что он хочет играть только за «Барселону». Португалец не рассматривает вариант с возвращением в «Атлетико Мадрид», либо переездом в АПЛ или Саудовскую Аравию.