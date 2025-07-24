🎥 Первые впечатления Рэшфорда от «Барсы» – назвал игроков детьми. Объяснил, что особенно удивило

Маркус Рэшфорд наконец официально представлен как новый игрок «Барселоны». «Ман Юнайтед» отдал своего игрока в аренду на год, «блауграна» берет на себя зарплату англичанина.

До официального представления Маркус успел заглянуть на базу каталонцев, где он познакомился с новыми одноклубниками и, конечно, вновь поговорил с Ханси Фликом. На презентации Рэшфорд поделился первыми впечатлениями от «Барсы»:

«В команде очень много молодых футболистов, все они играют так зрело, но в раздевалке они все еще дети! Это хорошо для атмосферы в раздевалке.

Тренер Ханси проделал великолепную работу с командой. То, что он сделал со столь молодой командой в прошлом сезоне, впечатляет. Вот что меня особенно впечатлило с первого дня, как я сюда прибыл: прошлый сезон забыт, команда полностью сосредоточена на том, чтоб стать лучше, чем в минувшей кампании.

Заметна решимость, амбиции очень высоки – это идеально для меня на данном этапе карьеры. Все в команде голодны и воодушевлены, я с нетерпением жду сыграть вместе с новыми одноклубниками».

Как вам настрой?

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