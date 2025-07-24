📸🎥 Как же счастлив Рэшфорд! Не переставал улыбаться на первой тренировке в «Барсе»
На первой пресс-конференции в качестве нового игрока «Барселоны» Маркус Рэшфорд признавался:
«Я очень рад. В этом клубе сбываются мечты, люди выигрывают крупные трофеи, и он отстаивает свои ценности. Я наблюдал за «блауграной» с юности – буду наслаждаться каждой минутой».
Судя по фотографиям с первой тренировки Маркуса в новом клубе, англичанин действительно наслаждается. С его лица вообще не сходила улыбка.
Болельщики шутят: «Ямаль – Рэшфорду: «Мы тут не занимаем 15-е места, бро».
Перемену настроения Маркуса заметили и фанаты: «Рэшфорд не перестает улыбаться с момента перехода в «Барсу». Я правда надеюсь, что для него все сложится удачно».
Справится в новой среде?
(Понятное дело , в этом виноваты идиоты, которые ему зп согласовали, но он тоже не промах , ситуацией хорошо воспользовался)
Удачи и попутного ветра в сраку!