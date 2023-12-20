Сестра Витора Роке засняла, как новичок «Барсы» собирает самые важные вещи в чемодан. Среди них футболка каталонцев

Витор Роке уже начал собирать чемоданы, ведь всего через пару дней он отправится в «Барселону».

Сестра игрока, Витория, выложила видео, на котором юноша складывает в чемодан свои вещи – в том числе футболку «Барсы» с его именем.

Ожидается, что 18-летний игрок присоединится к команде Хави после рождественских каникул.

Роке, на счету которого 21 гол и 8 результативных передач за «Паранаэнсе» в прошлом сезоне, может стать тем самым элементом, который вернет реализацию «Барсе».