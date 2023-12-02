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«На тренировках нам запрещали его трогать». Экс-защитник «Барселоны» рассказал об излишней опеке Месси

Лионель Месси Лионель Месси
Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
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Оберегали, как могли.

Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, играющий сейчас в «Ницце», рассказал о странном правиле на время тренировок. Оно касалось Лионеля Месси.

«В «Барселоне» нам не разрешали трогать Месси на тренировках. Звучит безумно, но это правда. Мы должны были быть максимально осторожными, − цитирует француза Marca. − Но это нормально, он лучший. Ты не хочешь его обидеть».

Когда защитник переходил в 2019 году из «Тулузы», то его считали будущей звездой. Однако травмы и недостаточное количество игровое времени помешали ему освоиться в каталонском клубе. Сначала его отправили в аренду в «Шальке», потом были «Бенфика» и «Ницца». За два сезона в «Барсе» Тодибо сыграл лишь в пяти матчах.

В итоге он оказался в «Ницце», причем каталонцы гарантировали себе процент от будущей продажи, если он перейдет куда-то в течение действующего контракта. Жан-Клер вернул себе игровую форму и сейчас он − один из лучших центральных защитников Лиги 1. Скорее всего, во Франции он не задержится.

8 комментариев
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Куда более безумным было бы, если бы главную звезду команды сломали на тренировке.
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зато теперь можно всё включая перелом всей команды а потом календарь виноват) нужно на тренировке пахать а не ломать! а тренерам и медикам следить за физическим состоянием игроков и неважно хочет он играть или нет, важный матч или нет, выдохся выходной и .
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Иии? было бы странно будь иначе.. Ладно бы это мешало прогрессу Месси, так он итак выше всех на голову был, на поле решал, маркетинговый потенциал безграничный. Тупо было бы его не беречь на тренировках.
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Не обидеть?.. Не травмировать... О чём статья?.. 🙆
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Вообще-то, как игрок Лео один стоил всей остальной команды. Плюс к этому, вспомним его юношеские проблемы с костями - вероятно, кое-что пошло отсюда. Сломать такого игрока сдуру на тренировке - это было бы мегаглупо
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Ответ Истинное В е л и ч и е
Тодибо безспорно крут.
почему не с?
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