«На тренировках нам запрещали его трогать». Экс-защитник «Барселоны» рассказал об излишней опеке Месси

Оберегали, как могли.

Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, играющий сейчас в «Ницце», рассказал о странном правиле на время тренировок. Оно касалось Лионеля Месси.

«В «Барселоне» нам не разрешали трогать Месси на тренировках. Звучит безумно, но это правда. Мы должны были быть максимально осторожными, − цитирует француза Marca. − Но это нормально, он лучший. Ты не хочешь его обидеть».

Когда защитник переходил в 2019 году из «Тулузы», то его считали будущей звездой. Однако травмы и недостаточное количество игровое времени помешали ему освоиться в каталонском клубе. Сначала его отправили в аренду в «Шальке», потом были «Бенфика» и «Ницца». За два сезона в «Барсе» Тодибо сыграл лишь в пяти матчах.

В итоге он оказался в «Ницце», причем каталонцы гарантировали себе процент от будущей продажи, если он перейдет куда-то в течение действующего контракта. Жан-Клер вернул себе игровую форму и сейчас он − один из лучших центральных защитников Лиги 1. Скорее всего, во Франции он не задержится.