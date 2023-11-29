😮 Романо подтверждает: «Бавария» хочет Араухо. Тухель - фанат игрока

По информации Фабрицио Романо, наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель восхищается Рональдом Араухо и хочет его подписать.

«Учитывая, что «Барса» обсуждает с Араухо новый контракт, - это один из приоритетов «Баварии», - заявил Романо.

Флориан Плеттенберг подтвердил: «Интерес действительно есть. Тухель обожает Араухо. Но «Барса» не собирается расставаться с игроком».

Новый контракт будет обсуждаться в ближайшее время. Он неприкасаемый», - добавил Романо.

«Барселона» не рассматривает вариант с уходом Араухо, независимо от того, сколько денег будет предложено. Однако, учитывая финансовое положение каталонцем, можно предположить, что ситуация может измениться будущим летом. На руководство может повлиять желание оставить Канселу и Феликса, которые суммарно обойдутся в более, чем €100 млн.