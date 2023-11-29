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😮 Романо подтверждает: «Бавария» хочет Араухо. Тухель - фанат игрока

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Томас Тухель Томас Тухель
Фабрицио Романо
Рональд Араухо Рональд Араухо
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По информации Фабрицио Романо, наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель восхищается Рональдом Араухо и хочет его подписать.

«Учитывая, что «Барса» обсуждает с Араухо новый контракт, - это один из приоритетов «Баварии», - заявил Романо.

Флориан Плеттенберг подтвердил: «Интерес действительно есть. Тухель обожает Араухо. Но «Барса» не собирается расставаться с игроком».

Новый контракт будет обсуждаться в ближайшее время. Он неприкасаемый», - добавил Романо.

«Барселона» не рассматривает вариант с уходом Араухо, независимо от того, сколько денег будет предложено. Однако, учитывая финансовое положение каталонцем, можно предположить, что ситуация может измениться будущим летом. На руководство может повлиять желание оставить Канселу и Феликса, которые суммарно обойдутся в более, чем €100 млн.

19 комментариев
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Blaugranaz
Этот парнишка надел повязку капитана... Глупо надеяться, что уйдёт. Мечты идиота
+16
-1
+15
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Джелил Гарлыев
не надо дядя 😣
+1
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Rachid
Барса не рассматривает продажу Рональда Араухо, Тухель хочет его купить в Баварию, сам Рональд не хочет никуда уходить - какая то полная ерунда…
+1
0
+1
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Mokka Keane
1 миллиард, и он ваш
+2
-1
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Rachid
Ответ arajanarm
По информации Летом Тухель уйдет из Баварии
видимо, рекордмайстер уже разочаровался в тренерских талантах Тухеля - тогда и проблема с покупкой Араухо сама по себе закончится:))
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Alexlagodny
Ага, дырку от бублика, а не Араухо.
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BurBon
Че он там подтверждает, контракт максимально защищен. Просто кто то хайпится, шансов забрать его у Барсы 0
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Kaloyan Yalamov
Рональд неприкасаем, если конечно вдруг сам не передумает и при этом кучу денег не выложат за него, при чем должны сойтись оба условия. Но Бавария и куча денег за игрока это нереально. Ну, может только по.обмену...
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TAGAY
Ответ Karl0709
С экономической стороны это выгодная сделка так как это воспитанник .
продажей Неймара тоже было выгодно, но купили за 400+ млн троих в лице Гриза,Коута и Дембеле, никто даже мизинца Неймара не стоил! единственная что немного успокаивало то что Ней сам в слабой лиге потерял мотивацию и потерял форму что привело к чередам травмам и его трансфер так что стал для Псг неудачной. но по факту, Барса потеряла очень многое
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Rachid
Ответ Karl0709
С экономической стороны это выгодная сделка так как это воспитанник .
какой Рональд Араухо воспитанник Барсы, Карл..??…..)))))))

Да, Барса его купила в 2018 году за смешные деньги - всего за 1,7 млн, и за счет бонусов сумма составила 5,2 млн у уругвайского клуба «Бостон Ривер», ему было уже 19 лет - он был капитаном молодежной сборной Уругвая..такой бриллиант и всего за 5,2 млн - единственный умный трансфер от бартомеу - молодец!..))
Да, за счет мизерной суммы покупки - теоретически Барса может очень хорошо поправить экономику (дебет/кредит), потому как отступные сейчас за него 1 млрд…
Как думаешь, Карл - купит Бавария Араухо за 1 млрд - 23 года игроку..??…
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Karl0709
Ответ Rachid
какой Рональд Араухо воспитанник Барсы, Карл..??…..))))))) Да, Барса его купила в 2018 году за смешные деньги - всего за 1,7 млн, и за счет бонусов сумма составила 5,2 млн у уругвайского клуба «Бостон Ривер», ему было уже 19 лет - он был капитаном молодежной сборной Уругвая..такой бриллиант и всего за 5,2 млн - единственный умный трансфер от бартомеу - молодец!..)) Да, за счет мизерной суммы покупки - теоретически Барса может очень хорошо поправить экономику (дебет/кредит), потому как отступные сейчас за него 1 млрд… Как думаешь, Карл - купит Бавария Араухо за 1 млрд - 23 года игроку..??…
За 100 + Бавария может купить , продавая Рафинью к примеру Барселона может в плюсе миллионов пять получить с учётом того что и потраченно было много, а то и в минусе остаться, а вот с Араухо будет с экономической стороны сплошная выгода .
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Rachid
Ответ Karl0709
За 100 + Бавария может купить , продавая Рафинью к примеру Барселона может в плюсе миллионов пять получить с учётом того что и потраченно было много, а то и в минусе остаться, а вот с Араухо будет с экономической стороны сплошная выгода .
выгода сплошная - только нужна ли она такая Барселоне - не уверен…
СУПЕР ТОП защитник - габаритный/мощный всего 23 года..очень сомневаюсь….правда совсем не воспитанник Барселоны, но уже в доску родной:))
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Александр Гончаров
Ответ Rachid
какой Рональд Араухо воспитанник Барсы, Карл..??…..))))))) Да, Барса его купила в 2018 году за смешные деньги - всего за 1,7 млн, и за счет бонусов сумма составила 5,2 млн у уругвайского клуба «Бостон Ривер», ему было уже 19 лет - он был капитаном молодежной сборной Уругвая..такой бриллиант и всего за 5,2 млн - единственный умный трансфер от бартомеу - молодец!..)) Да, за счет мизерной суммы покупки - теоретически Барса может очень хорошо поправить экономику (дебет/кредит), потому как отступные сейчас за него 1 млрд… Как думаешь, Карл - купит Бавария Араухо за 1 млрд - 23 года игроку..??…
Ему уже 25 будет скоро
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Rachid
Ответ Александр Гончаров
Ему уже 25 будет скоро
Ох ты как время то летит:))
Покупали было 19, тогда правильно скоро 25 лет
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arajanarm
Ответ Rachid
Барса не рассматривает продажу Рональда Араухо, Тухель хочет его купить в Баварию, сам Рональд не хочет никуда уходить - какая то полная ерунда…
По информации Летом Тухель уйдет из Баварии
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TAGAY
Ответ Александр Гончаров
Надо им Де Лигта сбагрить с доплатой лямов 30, вдруг согласятся.
к сожалению для тебя, Барто уже не руководит командой. Лапорта такой хитрый лис, что поменяет "Баварию" на Араухо)
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