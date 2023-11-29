😮 Романо подтверждает: «Бавария» хочет Араухо. Тухель - фанат игрока
По информации Фабрицио Романо, наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель восхищается Рональдом Араухо и хочет его подписать.
«Учитывая, что «Барса» обсуждает с Араухо новый контракт, - это один из приоритетов «Баварии», - заявил Романо.
Флориан Плеттенберг подтвердил: «Интерес действительно есть. Тухель обожает Араухо. Но «Барса» не собирается расставаться с игроком».
Новый контракт будет обсуждаться в ближайшее время. Он неприкасаемый», - добавил Романо.
«Барселона» не рассматривает вариант с уходом Араухо, независимо от того, сколько денег будет предложено. Однако, учитывая финансовое положение каталонцем, можно предположить, что ситуация может измениться будущим летом. На руководство может повлиять желание оставить Канселу и Феликса, которые суммарно обойдутся в более, чем €100 млн.
Да, Барса его купила в 2018 году за смешные деньги - всего за 1,7 млн, и за счет бонусов сумма составила 5,2 млн у уругвайского клуба «Бостон Ривер», ему было уже 19 лет - он был капитаном молодежной сборной Уругвая..такой бриллиант и всего за 5,2 млн - единственный умный трансфер от бартомеу - молодец!..))
Да, за счет мизерной суммы покупки - теоретически Барса может очень хорошо поправить экономику (дебет/кредит), потому как отступные сейчас за него 1 млрд…
Как думаешь, Карл - купит Бавария Араухо за 1 млрд - 23 года игроку..??…
СУПЕР ТОП защитник - габаритный/мощный всего 23 года..очень сомневаюсь….правда совсем не воспитанник Барселоны, но уже в доску родной:))
Покупали было 19, тогда правильно скоро 25 лет