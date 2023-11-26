В субботу Иньяки Пенья впервые в сезоне вышел в старте, заменив травмированного Марка-Андре тер Стегена. Однако дебют мог пройти гораздо лучше.

В моменте с певым голом «Райо» Пенья, возможно, не увидел добивания из-за соперника, находившегося в офсайде. Кипер поздно срегаировал на отскок и не успел за мячом, который прилетел точно в угол.

После матча Пенья сказал: «Что если они помешали мне в первом голе? С перспективы ворот было очень сложно увидеть, для этого и существует VAR. Это позор.

Мы знали, что благодаря кроссам и высокому прессингу они создают трудности для соперника. Я хотел передать команде ощущение спокойствия.

Я доволен, первый тайм стоил нам дорого, гол был обидным, во втором тайме мы превосходили соперника, и наш гол пришел. Мы вытеснили «Райо» со своей половины поля, чего мы и добивались».