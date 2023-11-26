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«Это позор». Вратарь «Барсы» недоволен пропущенным голом – считает, что мешал соперник

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В субботу Иньяки Пенья впервые в сезоне вышел в старте, заменив травмированного Марка-Андре тер Стегена. Однако дебют мог пройти гораздо лучше.

В моменте с певым голом «Райо» Пенья, возможно, не увидел добивания из-за соперника, находившегося в офсайде. Кипер поздно срегаировал на отскок и не успел за мячом, который прилетел точно в угол.

После матча Пенья сказал: «Что если они помешали мне в первом голе? С перспективы ворот было очень сложно увидеть, для этого и существует VAR. Это позор.

Мы знали, что благодаря кроссам и высокому прессингу они создают трудности для соперника. Я хотел передать команде ощущение спокойствия.

Я доволен, первый тайм стоил нам дорого, гол был обидным, во втором тайме мы превосходили соперника, и наш гол пришел. Мы вытеснили «Райо» со своей половины поля, чего мы и добивались».

14 комментариев

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Rachid
Пенья прав - в момент удара в штрафной находилось много игроков- по этой причине он и не увидел удар добивающего игрока..
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RowLD
Ответ ЧИКО
Я однозначно не согласен.., посмотрите на рисунок.. все игроки находятся возле одиннадцати метровой отметки, никто ему не мешает…. это его ошибка однозначно!!! вратарь не должен такой удар пропускать… и согласен с тренером противника, о каком афсайде можно говорить, если гол забили с 30 метров…. Я давний болельщик Барсы, но надоело слушать эти дурацкие оправдания… постоянно что-то мешает… ерунда всё это… после первого удара, когда он сдвинулся вправо, у него было достаточно времени, чтоб взять этот удар… просто побыстрей надо задницу поднимать, если ты вратарь Барсы. Лучше пусть говорит о том, что однозначно плохо выбирает места в каркасе… пусть посмотрит матч и оценит свои положения в воротах…. Потому и все издеваются над Барсой, что вот такую ерунду всегда говорят….. признайся, что ошибся и думай над исправлением ошибки…..
Специально глянул гол ещё раз, хз, не согласен. Пенья максимально быстро подорвался и побежал реагировать на удар. Просто удар получился слишком идеальным, впритирку со штангой. Буквально сантиметров 10 левее - и Пенья бы спасал. Не согласен, что это его ошибка.
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ЧИКО
Я однозначно не согласен.., посмотрите на рисунок.. все игроки находятся возле одиннадцати метровой отметки, никто ему не мешает…. это его ошибка однозначно!!! вратарь не должен такой удар пропускать… и согласен с тренером противника, о каком афсайде можно говорить, если гол забили с 30 метров…. Я давний болельщик Барсы, но надоело слушать эти дурацкие оправдания… постоянно что-то мешает… ерунда всё это… после первого удара, когда он сдвинулся вправо, у него было достаточно времени, чтоб взять этот удар… просто побыстрей надо задницу поднимать, если ты вратарь Барсы. Лучше пусть говорит о том, что однозначно плохо выбирает места в каркасе… пусть посмотрит матч и оценит свои положения в воротах…. Потому и все издеваются над Барсой, что вот такую ерунду всегда говорят….. признайся, что ошибся и думай над исправлением ошибки…..
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Лично мне показалось, что он не видел момент удара из-за офсайдного противника и поздно сложился. Даже успел погладить кончиками пальцев мяч. Но удар был идеальным, это да. Такой удар и МАТШ мог не вытащить.
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пассат б8
Ответ войд
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ого, как же у тебя все плохо)
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ЧИКО
Ответ RowLD
Специально глянул гол ещё раз, хз, не согласен. Пенья максимально быстро подорвался и побежал реагировать на удар. Просто удар получился слишком идеальным, впритирку со штангой. Буквально сантиметров 10 левее - и Пенья бы спасал. Не согласен, что это его ошибка.
удар был прекрасный, я согласен… останемся при своих мнениях… что случилось, того не вернуть…
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войд
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Сергей Сидоров
С такой логикой и при штрафном стенку не нужно ставить, а то вратарю мяч не видно)))
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A K
Я согласен - это позор пропускать такую плюху с 30 метров
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Mokka Keane
Ответ ЧИКО
Я однозначно не согласен.., посмотрите на рисунок.. все игроки находятся возле одиннадцати метровой отметки, никто ему не мешает…. это его ошибка однозначно!!! вратарь не должен такой удар пропускать… и согласен с тренером противника, о каком афсайде можно говорить, если гол забили с 30 метров…. Я давний болельщик Барсы, но надоело слушать эти дурацкие оправдания… постоянно что-то мешает… ерунда всё это… после первого удара, когда он сдвинулся вправо, у него было достаточно времени, чтоб взять этот удар… просто побыстрей надо задницу поднимать, если ты вратарь Барсы. Лучше пусть говорит о том, что однозначно плохо выбирает места в каркасе… пусть посмотрит матч и оценит свои положения в воротах…. Потому и все издеваются над Барсой, что вот такую ерунду всегда говорят….. признайся, что ошибся и думай над исправлением ошибки…..
Издеваются над Барсой на этой почве только глоры Реала, которые и Сантьяго Бернабеу только на картинках видели. На самом деле большинство подобных высказываний от Хави и его подопечных по делу. Конечно высказывание Пеньи сюда не подходит. С мнением согласен
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ЧИКО
Ответ Mokka Keane
Издеваются над Барсой на этой почве только глоры Реала, которые и Сантьяго Бернабеу только на картинках видели. На самом деле большинство подобных высказываний от Хави и его подопечных по делу. Конечно высказывание Пеньи сюда не подходит. С мнением согласен
Вот именно глоры и пустые места издеваются. Слушать их противно и на нервы действует… как только причину находят, так всё… Чави тоже любит странные речи произносить, но самое главное, что игра Барсы даёт повод для неприятных высказывании… и вот это постоянное НАДО СДЕЛАТЬ… пусть делают уже, я говорил об этом ранее….
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EminenceGrise
Ответ ЧИКО
Я однозначно не согласен.., посмотрите на рисунок.. все игроки находятся возле одиннадцати метровой отметки, никто ему не мешает…. это его ошибка однозначно!!! вратарь не должен такой удар пропускать… и согласен с тренером противника, о каком афсайде можно говорить, если гол забили с 30 метров…. Я давний болельщик Барсы, но надоело слушать эти дурацкие оправдания… постоянно что-то мешает… ерунда всё это… после первого удара, когда он сдвинулся вправо, у него было достаточно времени, чтоб взять этот удар… просто побыстрей надо задницу поднимать, если ты вратарь Барсы. Лучше пусть говорит о том, что однозначно плохо выбирает места в каркасе… пусть посмотрит матч и оценит свои положения в воротах…. Потому и все издеваются над Барсой, что вот такую ерунду всегда говорят….. признайся, что ошибся и думай над исправлением ошибки…..
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Барселона Каталония
Ответ ЧИКО
Я однозначно не согласен.., посмотрите на рисунок.. все игроки находятся возле одиннадцати метровой отметки, никто ему не мешает…. это его ошибка однозначно!!! вратарь не должен такой удар пропускать… и согласен с тренером противника, о каком афсайде можно говорить, если гол забили с 30 метров…. Я давний болельщик Барсы, но надоело слушать эти дурацкие оправдания… постоянно что-то мешает… ерунда всё это… после первого удара, когда он сдвинулся вправо, у него было достаточно времени, чтоб взять этот удар… просто побыстрей надо задницу поднимать, если ты вратарь Барсы. Лучше пусть говорит о том, что однозначно плохо выбирает места в каркасе… пусть посмотрит матч и оценит свои положения в воротах…. Потому и все издеваются над Барсой, что вот такую ерунду всегда говорят….. признайся, что ошибся и думай над исправлением ошибки…..
а ты посмотри кто был ближе ворот Барсы когда исполнили штрафной удар явный офсайд почему Вар не помешал не показали даже линии которые чертили после гола Барсы
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ЧИКО
Ответ Барселона Каталония
а ты посмотри кто был ближе ворот Барсы когда исполнили штрафной удар явный офсайд почему Вар не помешал не показали даже линии которые чертили после гола Барсы
Я не отрицаю офсайт и вообще не говорил об этом. Я говорю о том, что с такого расстояния не должен вратарь пропускать. Он стоит в оффсайте, но он не участвует в эпизоде. Надо было дать офсайт, но я не об этом. Видали мы великолепные голы из далека, было и будет, но в большинство случаев голи проходят от неожиданности такого удара и не правильным расположением вратарей. Так-же и наш. После первого удара он двинулся в права, а мяч отлетел далеко, а Пенья задержался на коленях и двинулся только после удара…а удар то был шикарным…в этом случае сильно времени нет для раздумья, это происходит на инстинкте вратаря…. Все об оффсайте говорят, и я согласен, был… но я говорю о действиях вратаря….
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