FC Barcelona
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🤩 Не только Суарес! «Интер Майами» могут пополнить еще два футболиста, связанных с «Барсой»

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Похоже, что «Интер Майами» скоро можно будет называть «Барселоной Майами».

Лео Месси, Серджи Бускетс и Жорди Алаба уже в клубе, а Луис Суарес, как ожидается, пополнит команду в январе.

Уругвайца сватают во Флориду в течение последних шести месяцев. Теперь, когда его контракт с «Гремио» заканчивается, он скорее всего присоединится к своим друзьям в Майами.

Но и это не все! Сразу несколько источников сообщают, что Месси хочет видеть в команде Серджи Роберто и Ивана Ракитича. Текущие контракты игроков истекают в июне 2024 года.

Единственное препятствие для трансфера - зарплата. Ожидается, что игрокам придется пойти на снижение зарплаты ради переезда в США.

3 комментария

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Леонель Месси
Будет на что посмотреть ещё попылят !!!В бой идут одни старики 👍👍👍
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