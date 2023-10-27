Воспитанники «Барсы» разрывают Лигу чемпионов: начинали вместе в «Ла Масии», а теперь берут призы лучшего игрока матча
Лучшая академия Европы?
Фермин Лопес недавно продлил контракт с «Барселоной». Каталонский клуб объявил о заключении нового соглашения с 20-летним полузащитником. Оно рассчитано до 2027 года. В контракте указана сумма отступных – 400 миллионов евро.
Именно Фермин стал лучшим игроком матча ЛЧ с «Шахтером», собственно как Хави Симонс, ныне выступающий за «Лейпциг» и принадлежащий «ПСЖ». Оба они начинали в «Ла Масии», Фермин и Хави - ровесники.
Плохая, да?)
И никто на него не набрасывался, играет он сейчас и правда очень хорошо. Просто мог бы это делать в клубе, воспитанником которого он является, а не терял бы несколько сезонов в ПСЖ, неизвестно зачем.