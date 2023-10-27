FC BARCELONA
Блог

Воспитанники «Барсы» разрывают Лигу чемпионов: начинали вместе в «Ла Масии», а теперь берут призы лучшего игрока матча

Клубы Клубы
Хави Симонс Хави Симонс
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фермин Лопес Фермин Лопес
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Лучшая академия Европы?

Фермин Лопес недавно продлил контракт с «Барселоной». Каталонский клуб объявил о заключении нового соглашения с 20-летним полузащитником. Оно рассчитано до 2027 года. В контракте указана сумма отступных – 400 миллионов евро.

Именно Фермин стал лучшим игроком матча ЛЧ с «Шахтером», собственно как Хави Симонс, ныне выступающий за «Лейпциг» и принадлежащий «ПСЖ». Оба они начинали в «Ла Масии», Фермин и Хави - ровесники.

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UnforgivenX2
Ответ Егор
Чё там говорили про Ла Массию?) Плохая, да?)
плохая не Ла Масия, а плохие родители Хави Симмонса, которые повелись на заманухи Райолы и увели мальца в ПСЖ
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор
Чё там говорили про Ла Массию?)
Плохая, да?)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vik Elis
Угу , только Фермин ждал и использовал свой шанс , а “ Боб Марлей “ бабла захотел
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ответ predMBAPPE
Комментарий скрыт
Прочитал несколько твоих комментарии, на чужие комментарии. Ты над моей нелепой ошибкой тоже поиздевался, но я так понимаю, что или ты вообще понятие не имеешь о футболе, не можешь разобрать, что хорошо и плохо, или у тебя такая роль, сидеть на ветке барсы, и комментировать чужие мысли, обзывать всех и всё, что связанно с этим клубом. Думаю второе, и уверен, что тебе за это не платит не кто. Если ты так ненавидишь Барсу, нет проблем, это твоё дело, но зачем обзывать клуб? Ничего про это клуб ты не знаешь. Сидишь на диване и пишешь хрен знает что? Почему? какое право ты на это имеешь? Что называли Ла Брусок, Ла Массию? может быть ты называл так и такие как ты, потому что на самом деле понятие не имеешь, что это такое… Я первый и последний раз пишу тебе… зайди на ветку Реала, или за кого ты там, и обзывай Барсу сколько хочешь… но на ветке Барсы, тебе не место… никого твои умнейшие мысли не интересует…. не по мужски это ….
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ UnforgivenX2
плохая не Ла Масия, а плохие родители Хави Симмонса, которые повелись на заманухи Райолы и увели мальца в ПСЖ
Хави Симмонс прекрасно раскрылся и играет в каждом матче. Он уже один из лидеров Лейпцига.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Link 5?5?
Ответ Антоша Спирин
Ну, а Фирмин то получше Ямаля будет. Толку от него больше.
Ну он и старше почти на 5 лет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Голубев
А что вы на Симмонса накинулись? У него шикарная карьера, он провел отличный сезон в Голландии, теперь в отличной команде в Германии, мог быть вечно на подхвате в кризисной барсе, а сейчас играет и показывает все свои лучшие качества
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S2Pac
Ответ Vik Elis
Угу , только Фермин ждал и использовал свой шанс , а “ Боб Марлей “ бабла захотел
И что, плохо поступил, раз сейчас так разрывает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hardkor i kotiki
Ответ Dmitriy D.
В текущей ситуации он был бы не на подхвате, а как минимум в первой команде, хоть и не факт, что в основе. И никто на него не набрасывался, играет он сейчас и правда очень хорошо. Просто мог бы это делать в клубе, воспитанником которого он является, а не терял бы несколько сезонов в ПСЖ, неизвестно зачем.
Ну так он и не потерял ничего. Во Франции с игроками до 18 лет можно подписывать только короткие контракты на 2 или 3 года. 5 лет назад вообще Барса не казалась кризисной, шансов у молодняка выйти на матч с осной командой было немного. Симонс привлекался к тренировкам с основой, немного все же играл за взрослый ПСЖ, в 18 лет стал свободен, уехал в Голландию, там раскрылся, ПСЖ выкупил его назад, отправил в аренду в лигочемпионскую команду. То, что он вообще вернулся в ПСЖ после Голландии, говорит в пользу того, что ему было хорошо в клубе и он хочет вернуться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy D.
Ответ Алексей Голубев
А что вы на Симмонса накинулись? У него шикарная карьера, он провел отличный сезон в Голландии, теперь в отличной команде в Германии, мог быть вечно на подхвате в кризисной барсе, а сейчас играет и показывает все свои лучшие качества
В текущей ситуации он был бы не на подхвате, а как минимум в первой команде, хоть и не факт, что в основе.
И никто на него не набрасывался, играет он сейчас и правда очень хорошо. Просто мог бы это делать в клубе, воспитанником которого он является, а не терял бы несколько сезонов в ПСЖ, неизвестно зачем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Ответ ЧИКО
Не пиши мне больше…. надеюсь понял
сам не пиши, понял?😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Ответ ЧИКО
Прочитал несколько твоих комментарии, на чужие комментарии. Ты над моей нелепой ошибкой тоже поиздевался, но я так понимаю, что или ты вообще понятие не имеешь о футболе, не можешь разобрать, что хорошо и плохо, или у тебя такая роль, сидеть на ветке барсы, и комментировать чужие мысли, обзывать всех и всё, что связанно с этим клубом. Думаю второе, и уверен, что тебе за это не платит не кто. Если ты так ненавидишь Барсу, нет проблем, это твоё дело, но зачем обзывать клуб? Ничего про это клуб ты не знаешь. Сидишь на диване и пишешь хрен знает что? Почему? какое право ты на это имеешь? Что называли Ла Брусок, Ла Массию? может быть ты называл так и такие как ты, потому что на самом деле понятие не имеешь, что это такое… Я первый и последний раз пишу тебе… зайди на ветку Реала, или за кого ты там, и обзывай Барсу сколько хочешь… но на ветке Барсы, тебе не место… никого твои умнейшие мысли не интересует…. не по мужски это ….
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fjfjfrm98c
Ответ ЧИКО
Я даже не сомневался, что всё именно так…. Я старше тебя и в моей молодости - генератор случайных чисел - мы называли по другому… Уйди пж с ветки Барсы и генерируй свои числа где-то в другом месте….
в нашей молодости за генераторы можно было и отхватить 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ответ predMBAPPE
Я кот, сам по себе, где и когда хочу😎 зачем мне другие ветки, если я болею за Барсу? Ответь генератор не случайных чисел)))
Понятно, что Болеешь….. за Барсу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ответ predMBAPPE
Я пишу что первое в голову придет, как генератор случайных чисел 😎
Я даже не сомневался, что всё именно так…. Я старше тебя и в моей молодости - генератор случайных чисел - мы называли по другому… Уйди пж с ветки Барсы и генерируй свои числа где-то в другом месте….
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitali Freeman
Педри, Гави, Ямал, Фермин, Гиу, Араухо - уже целую кучу молодежи вынужден Хави подтягивать к основе, из академии.., может и к лучшему, ато опять бы скупали всех, а своей молодежи не давали бы шанс играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Ну, а Фирмин то получше Ямаля будет. Толку от него больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий