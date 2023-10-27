Воспитанники «Барсы» разрывают Лигу чемпионов: начинали вместе в «Ла Масии», а теперь берут призы лучшего игрока матча

Лучшая академия Европы?

Фермин Лопес недавно продлил контракт с «Барселоной». Каталонский клуб объявил о заключении нового соглашения с 20-летним полузащитником. Оно рассчитано до 2027 года. В контракте указана сумма отступных – 400 миллионов евро.

Именно Фермин стал лучшим игроком матча ЛЧ с «Шахтером», собственно как Хави Симонс, ныне выступающий за «Лейпциг» и принадлежащий «ПСЖ». Оба они начинали в «Ла Масии», Фермин и Хави - ровесники.