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Один игрок «Барсы» больше всех уговаривал Роке на переход – и это не Рафинья!

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Витор Роке
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В недавнем интервью Mundo Deportivo Витор Роке рассказал, кто больше всех настаивал на его переходе в «Барселону».

Им оказался не его соотечественник Рафинья. По всей видимости, Рональд Араухо сыграл самую значительную роль в том, чтобы убедить Роке перейти в «Барселону».

«Еще до заключения сделки он лично позвонил мне и сказал: «Переходи в «Барсу», играй с нами», – рассказывает Роке.

Что ж, спасибо агенту Араухо, это сработало!

Бразильский вундеркинд перешел в «Барсу» из «Паранаэнсе» летом этого года за 30 млн евро. Каталонцы сделают все возможное, чтобы зарегистрировать 18-летнего футболиста в Ла Лиге в январе.

Vitor Roque to Barcelona set to be officially announced - Get Spanish Football News

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