Похоже, в жизни Канселу появились настоящие сталкеры. Жоау объяснил, почему сорвался на фанатах «Барсы» у базы клуба

В соцсетях активно распространяется видео, на котором раздраженный Канселу высказывает свое недовольство фанатам, ежедневно поджидающим португальца у базы «Барсы». Надо отметить, что Жоау, находясь в откровенно плохом настроении, все же сфотографировался с каждым болельщиком и раздал автографы.

Но видео все равно получает много негативных комментариев из-за слишком резкой реакции защитника. Португальское издание Maisfutebol опубликовало этот эпизод, снятый с другого ракурса.

Видео, опубликованное Maisfutebol, так же получило негативный отклик. Похоже, Жоау почитал комменты и не выдержал. Футболист высказался прямо под публикацией издания:

«Глупость, которой пропитаны комментарии, заставила меня прояснить несколько вещей. Во первых, эти парни не фанаты, это 20-летние «дети», которые находятся рядом [со мной] каждый день: у ворот тренировочной базы, или когда я гуляю со своей дочерью в парке, или просто ужинаю со своей девушкой.

Во-вторых, они просят у меня расписаться на футболках, которые потом продают. И это повторяется каждый день, это всегда одни и те же люди. Есть люди, которые не знают, что нужно уважать личное пространство друг друга.

Обращусь к тем, кто меня критикует: постарайтесь сначала узнать реальность, факты, а затем уже комментируйте. Потому что настоящих фанатов я всегда буду уважать».

Реакцию Жоау и правда можно понять.