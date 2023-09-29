Топ-10 самых ценных молодых игроков в мире по версии Transfermarkt: 4 игрока «Барсы» в списке

Гави, Алехандро Бальде, Витор Роке и Ламин Ямаль вошли в топ-10 самых ценных подростков мира по версии Transfermarkt.

Более того, двое представителей «Барселоны» попали в тройку лучших!

1. Гави («Барселона») – 90 млн евро.

2. Алекс Бальде («Барселона») – 50 млн евро

3. Антонио Силва («Бенфика») – 45 млн евро.

4. Джорджио Скальвини («Аталанта») – 40 млн евро.

5. Витор Роке («Атлетико Паранаенсе», «Барселона») – 32 млн евро.

5. Ромео Лавиа («Челси») – 32 млн евро.

7. Эван Фергюсон («Брайтон») – 30 млн евро.

7. Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд») – 30 млн евро.

9. Ламин Ямаль («Барселона») — 25 млн евро.

9. Эндрик («Палмейрас» / «Реал Мадрид») – 25 млн евро.

9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 22 млн евро.