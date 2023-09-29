Топ-10 самых ценных молодых игроков в мире по версии Transfermarkt: 4 игрока «Барсы» в списке
Гави, Алехандро Бальде, Витор Роке и Ламин Ямаль вошли в топ-10 самых ценных подростков мира по версии Transfermarkt.
Более того, двое представителей «Барселоны» попали в тройку лучших!
1. Гави («Барселона») – 90 млн евро.
2. Алекс Бальде («Барселона») – 50 млн евро
3. Антонио Силва («Бенфика») – 45 млн евро.
4. Джорджио Скальвини («Аталанта») – 40 млн евро.
5. Витор Роке («Атлетико Паранаенсе», «Барселона») – 32 млн евро.
5. Ромео Лавиа («Челси») – 32 млн евро.
7. Эван Фергюсон («Брайтон») – 30 млн евро.
7. Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд») – 30 млн евро.
9. Ламин Ямаль («Барселона») — 25 млн евро.
9. Эндрик («Палмейрас» / «Реал Мадрид») – 25 млн евро.
9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 22 млн евро.
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