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Золотые мальчики. 9 игроков «Барселоны» с отступными в €1 миллиард 🤯💰

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Каталонцы не намерены повторять свои ошибки.

С тех пор как в 2017 году «ПСЖ» активировал пункт о выкупе Неймара за €222 миллиона, «Барселона» изменила стратегию, прописывая в контрактах своих лучших игроков, особенно молодых, астрономическую клаусулу.

€1 миллиард — именно столько потребуется, чтобы выкупить самых ценных игроков каталонцев. И теперь в составе «блауграны» таких футболистов уже девять — сегодня  Алекс Бальде подписал с «Барсой» новое пятилетнее соглашение.

Вот как выглядит список игроков, в чьих контрактах есть пункт о выкупе в размере €1 миллиарда.

1. Ансу Фати

2. Ферран Торрес

3. Рафинья

4. Жюль Кунде

5. Педри

6. Гави

7. Рональд Араухо

8. Ноа Дарвиш

9. Алекс Бальде

Вполне вероятно, что в скором времени эта девятка превратится в десятку. Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие дни «Барселона» должна заключить контракт с жемчужиной «Ла Масии» Ламином Ямалем, и наверняка в его соглашении будет прописана такая же сумма.

 

4 комментария

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Андрей Романов
кто такой нао дарвиш?
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barca1899messi
Ответ Андрей Романов
кто такой нао дарвиш?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85,_%D0%9D%D0%BE%D0%B0

это новый игрок Барсы
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dadahandadahan3@gmail.com
Ответ Андрей Романов
кто такой нао дарвиш?
спортс-(мы тоже не знаем))
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SO LATER
Ответ Андрей Романов
кто такой нао дарвиш?
Центрбек бистяра из второй команды
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