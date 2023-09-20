Золотые мальчики. 9 игроков «Барселоны» с отступными в €1 миллиард 🤯💰
Каталонцы не намерены повторять свои ошибки.
С тех пор как в 2017 году «ПСЖ» активировал пункт о выкупе Неймара за €222 миллиона, «Барселона» изменила стратегию, прописывая в контрактах своих лучших игроков, особенно молодых, астрономическую клаусулу.
€1 миллиард — именно столько потребуется, чтобы выкупить самых ценных игроков каталонцев. И теперь в составе «блауграны» таких футболистов уже девять — сегодня Алекс Бальде подписал с «Барсой» новое пятилетнее соглашение.
Вот как выглядит список игроков, в чьих контрактах есть пункт о выкупе в размере €1 миллиарда.
1. Ансу Фати
2. Ферран Торрес
3. Рафинья
4. Жюль Кунде
5. Педри
6. Гави
7. Рональд Араухо
8. Ноа Дарвиш
9. Алекс Бальде
Вполне вероятно, что в скором времени эта девятка превратится в десятку. Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие дни «Барселона» должна заключить контракт с жемчужиной «Ла Масии» Ламином Ямалем, и наверняка в его соглашении будет прописана такая же сумма.
это новый игрок Барсы