FC BARCELONA
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💙❤️ Как же Бальде любит свой клуб. Защитника попросили собрать команду из 5 лучших игроков – он взял всех из «Барсы»

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Алекс Бальде мощно провел прошлый сезон и уверенно вошел в новый, в матче с «Хетафе» он получил оценку 7,3 по версии SofaScore. Нет сомнений, что он продолжит быть первым выбором Хави на позицию левого защитника в ближайшие годы.

Недавно Алекса попросили собрать пятерку лучших игроков по его мнению. Ответ Бальде точно понравится болельщикам «Барсы»:

«Лучшая команда из пяти игроков? Виктор Вальдес, Пуйоль, Иньеста, Роналдиньо и Месси».

4 комментария

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alberto-m
фото не соответствует описанию
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Kanonir152
Месси на фото, как я понимаю, внутри ушастого
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Rachid
Алекс должен был включить ещё и Хави..)
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