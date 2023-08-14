💙❤️ Как же Бальде любит свой клуб. Защитника попросили собрать команду из 5 лучших игроков – он взял всех из «Барсы»
Алекс Бальде мощно провел прошлый сезон и уверенно вошел в новый, в матче с «Хетафе» он получил оценку 7,3 по версии SofaScore. Нет сомнений, что он продолжит быть первым выбором Хави на позицию левого защитника в ближайшие годы.
Недавно Алекса попросили собрать пятерку лучших игроков по его мнению. Ответ Бальде точно понравится болельщикам «Барсы»:
«Лучшая команда из пяти игроков? Виктор Вальдес, Пуйоль, Иньеста, Роналдиньо и Месси».
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