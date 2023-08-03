Усман Дембеле покидает «Барселону». Все ждут лишь официального подтверждения.

Событие, которое разочарует большую часть фанатов каталонского клуба, имеет и другую сторону. Давайте подумаем, на кого может положительно повлиять такой трансфер.

Рафинья. Бразилец был единственным игроком «Барселоны» в прошлом сезоне, который сумел набрать двузначное число очков как в голах, так и в результативных передачах. Возможно, что он добился бы еще большего успеха, если б чаще выходил на поле. Теперь у него есть возможность показать свой максимум.

Ансу Фати. Испанец предпочитает играть слева, но довольно часто Хави использовал связку Рафинья/Дембеле на флангах,. Вот уж точно - сейчас или никогда.

Ферран Торрес. Судя по предсезонным играм, Ферран очень серьезно претендует на место француза. Шанс у испанца будет точно, но и переживать не стоит - такому универсалу Хави всегда найдет место на поле.

Ламин Ямаль. Каталонский вундеркинд может стать открытием нового сезона. 16-летний парень, скорее всего, сумеет показать себя в деле в новом сезоне, а уход Дембеле может даже гарантировать ему несколько полноценных шансов во «второстепенных» матчах.