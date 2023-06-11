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«Барселона» намерена подписать форварда этим летом. В клубе нет сомнений — существует один идеальный кандидат

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Витор Роке
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С расчетом на будущее.

Витор Роке является главной целью «Барселоны» на позицию нападающего, сообщает авторитетный журналист Diario Sport Хоаким Пьера.

«Блауграна» рассматривает 18-летнего бразильца как идеальное дополнение, а в перспективе и замену Роберту Левандовски. В клубе есть устойчивое мнение, что однажды он может стать «новым Луисом Суаресом».

Переговоры с форвардом должны ускориться после назначения Деку, он уже несколько месяцев собирает информацию об игроке и его поведении.

Сам футболист и его семья в курсе интереса из Каталонии, и для них это является приоритетным вариантом, поэтому они готовы блокировать предложения, поступающие от клубов Премьер-лиги. «Арсенал» и «Челси» проявляли интерес к Роке.

«Атлетико Паранаэнсе» хочет получить за форварда 30 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.  Есть вероятность, что каталонцы смогут взять его в аренду с возможностью выкупа.

Если сделка все же окажется нереальной, то клуб, скорее всего, подпишет Пьер-Эмерика Обамеянга, а следующим летом вновь пойдет за бразильцем.

Витор Роке забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» в 2023 году.

1 комментарий

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Никита Смолов
Витю надо брать 100% будет рвать и метать, надеяться на Леву не приходится, опять в важных матчах исчезнет да и сомневаюсь что Аубу прорвет 2й раз. Главное избавиться от Феррана и Фати, а то как клещи присосались.
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