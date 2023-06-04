10 комментариев

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Diario AS сообщает, что у Лионеля Месси есть только два конкретных предложения - «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».

«Барселона» до сих пор не сделала официального предложения аргентинцу, но, похоже, что это уже не имеет значения. Лео предпочитает другой вариант, особенно, после ухода Серджи Бускетса и Жорди Альбы. Аргентинец решил не ждать предложения сине-гранатовых.

Финансовый план каталонцев по-прежнему не одобрен Ла Лигой, и поэтому «Барса» не может сделать Лео предложение.

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