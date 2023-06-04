FC BARCELONA
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😰 У Месси есть только два варианта - США и Саудовская Аравия. «Барселона» не может сделать предложение, а Лео не готов больше ждать

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Эх...

Diario AS сообщает, что у Лионеля Месси есть только два конкретных предложения - «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».

«Барселона» до сих пор не сделала официального предложения аргентинцу, но, похоже, что это уже не имеет значения. Лео предпочитает другой вариант, особенно, после ухода Серджи Бускетса и Жорди Альбы. Аргентинец решил не ждать предложения сине-гранатовых.

Messi choosing between 2 options, neither is Barca — AS

Финансовый план каталонцев по-прежнему не одобрен Ла Лигой, и поэтому «Барса» не может сделать Лео предложение.

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10 комментариев

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Oleg
Откуда ас знает что Лео не готов больше ждать?)))
+7
-2
+5
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predMBAPPE
Ответ Oleg
Откуда ас знает что Лео не готов больше ждать?)))
Они взломали его смарт часы где по уровню пульса и количеству шагов сделали выводы, рабочая схема 100%)))
+4
0
+4
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predMBAPPE
Надо ему в СА на 4 года подписать контракт на 1.2лярда с опцией аренды в Барсу на 2 года)))
+4
-1
+3
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Мизантий Карамелькин
Ответ Oleg
Откуда ас знает что Лео не готов больше ждать?)))
язык тела...
+4
-1
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atomio
да изначально было понятно. пусть идет в пески к арабам на пенсию, в принципе всего в футболе добился уже. будет на чилле с любителями играть против жилистого фрукта. хотя думаю еще 1.5 годика мог бы за топ-клуб повыступать на уровне. правда ради этого пришлось бы ломать всю структуру игры под Лео, а на такое никто не пойдет ради этих 1.5 года. Увы, возраст берет своё.
+3
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+2
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Фруктовый роналду
Зажали денег для величайшего.Какие же все таки не благодарные после всего что сделал месси.Он ведь всего хочет 60 лямов это не много для гения.Вот у аль хиляля таких проблем не будет.Еще верблюда подарят месси решайся
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luarr
Романо писал еще об европейских клубах, которые заинтересованы (да, все еще надеюсь на "Месси в Мансити", если с Барсой пролет)
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Бестрофейник 19/20
Барселона не собирается делать предложение
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Goozla
и это хорошо! получить такое обременение и на поле и по бюджету одновременно клуб в таком слабом состоянии позволить себе не сможет.
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