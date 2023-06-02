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Дембеле в своем репертуаре: на этот раз француз «отличился» во время церемонии прощания с Жорди Альбой😅😅😅

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Просто решил потрогать.

В четверг на «Камп Ноу» проходит церемония прощания защитника с «Барселоной». На церемонии были представлены все, завоеванные защитником трофеи.

Вингер «Барсы» Усман Дембеле, известный своим порой весьма экстравагантным поведением, «отличился» и на этот раз - француз не стал упускать возможность потрогать трофей Лиги чемпионов.

Фанаты «Барсы» в соцсетях поступок Усмана не оценили: трогать еще не выигранный трофей - плохая примета.

1 комментарий

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garp
ты моё не трогай, ты своё потрогай
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