Просто решил потрогать.

В четверг на «Камп Ноу» проходит церемония прощания защитника с «Барселоной». На церемонии были представлены все, завоеванные защитником трофеи.

Вингер «Барсы» Усман Дембеле, известный своим порой весьма экстравагантным поведением, «отличился» и на этот раз - француз не стал упускать возможность потрогать трофей Лиги чемпионов.

Фанаты «Барсы» в соцсетях поступок Усмана не оценили: трогать еще не выигранный трофей - плохая примета.