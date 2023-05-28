FC BARCELONA
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Альба и Бускетс в последний раз сыграли на «Камп Ноу»: покинули поле под стоячие овации и с очень разными эмоциями 💙💔

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Настал момент прощания.

Сегодня «Барселона» провела свою последнюю игру на «Камп Ноу» в этом сезоне. Каталонцы разгромили «Мальорку» со счетом 3:0, но все же главные события этой встречи произошли практически в самом конце.

Воскресный матч стал последним для Серджи Бускетса и Жорди Альбы в качестве игроков «блауграны» на домашнем стадионе. Чтобы фанаты могли отдать честь каждому из них по очереди, Хави сначала заменил защитника, выпустив вместо него Маркоса Алонсо.

Как только игра остановилась, Жорди не смог сдержать слез. Он обнялся с Бускетсом и тер Стегеном и медленно покинул поле, пока переполненные трибуны «Камп Ноу» аплодировали ему стоя.

Через 5 минут настала очередь Бускетса. Он покидал поле с улыбкой, но под не менее громкие овации. Подойдя к кромке поля, полузащитник передал капитанскую повязку Серджи Роберто и обнялся с Хави.

Но когда Серджи дошел до скамейки, он все-таки не смог сдержать эмоции.

«Камп Ноу» их будет очень не хватать.

5 комментариев

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Fan of Sport
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Fan of Sport
Легенды
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Maksat S
Пуйоль,, Хави, Иньеста, Пике, Бускетс, Альба…
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Raul14
Anna Stebakova, пишите правильно "Спотифай Камп Ноу" ))
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