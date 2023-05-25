Уход Серджи Бускетса и Жорди Альбы означает, что летом в «Барсе» будет доступно на два номера больше.

Вот как выглядит состав каталонцев-2023/24 в порядке возрастания номеров на футболках.

1 - Марк-Андре тер Стеген

2 - свободен

3 - свободен

4 - Рональд Араухо

5 - свободен

6 - занят Гави

7 - Усман Дембеле

8 - Педри

9 - Роберт Левандовски

10 - Ансу Фати

11 - Ферран Торрес

12 - свободен

13 - Иньяки Пенья

14 - свободен

15 - Андреас Кристенсен

16 - свободен

17 - Маркос Алонсо

18 - свободен

19 - Франк Кессиэ

20 - Серджи Роберто

21 - Френки де Йонг

22 - Рафинья

23 - Жюль Кунде

24 - Эрик Гарсия

25 - свободен

28 - Алекс Бальде

30 - Гави

32 - Пабло Торре

36 - Арнау Тенас

Таким образом, в наличии будет как минимум 9 номеров. Некоторые из них являются очень знаковыми, поскольку под ними играли легенды клуба: №5 (Пуйоль, Бускетс), №3 (Пике), №2 (Дани Алвес), №18 (Альба) и №16 (тоже Бускетс).