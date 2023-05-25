Летом в «Барсе» будет свободно 9 номеров – из них 4 легендарные для клуба
Уход Серджи Бускетса и Жорди Альбы означает, что летом в «Барсе» будет доступно на два номера больше.
Вот как выглядит состав каталонцев-2023/24 в порядке возрастания номеров на футболках.
1 - Марк-Андре тер Стеген
2 - свободен
3 - свободен
4 - Рональд Араухо
5 - свободен
6 - занят Гави
7 - Усман Дембеле
8 - Педри
9 - Роберт Левандовски
10 - Ансу Фати
11 - Ферран Торрес
12 - свободен
13 - Иньяки Пенья
14 - свободен
15 - Андреас Кристенсен
16 - свободен
17 - Маркос Алонсо
18 - свободен
19 - Франк Кессиэ
20 - Серджи Роберто
21 - Френки де Йонг
22 - Рафинья
23 - Жюль Кунде
24 - Эрик Гарсия
25 - свободен
28 - Алекс Бальде
30 - Гави
32 - Пабло Торре
36 - Арнау Тенас
Таким образом, в наличии будет как минимум 9 номеров. Некоторые из них являются очень знаковыми, поскольку под ними играли легенды клуба: №5 (Пуйоль, Бускетс), №3 (Пике), №2 (Дани Алвес), №18 (Альба) и №16 (тоже Бускетс).
2 - Канселу если в аренду возьмет
3 - Кристенсену отдать
5- Субименди или Киммих (ну мечтать охота)
18- Иньяги Мартинес
10-тут без вопросов Месси)
12- может Гюндагану
11-если Ферран уйдет, то Рафинью номер
14 Витору Роке