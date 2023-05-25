FC BARCELONA
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Летом в «Барсе» будет свободно 9 номеров – из них 4 легендарные для клуба

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Уход Серджи Бускетса и Жорди Альбы означает, что летом в «Барсе» будет доступно на два номера больше.

Вот как выглядит состав каталонцев-2023/24 в порядке возрастания номеров на футболках.

1 - Марк-Андре тер Стеген

2 - свободен

3 - свободен

4 - Рональд Араухо

5 - свободен

6 - занят Гави

7 - Усман Дембеле

8 - Педри

9 - Роберт Левандовски

10 - Ансу Фати

11 - Ферран Торрес

12 - свободен

13 - Иньяки Пенья

14 - свободен

15 - Андреас Кристенсен

16 - свободен

17 - Маркос Алонсо

18 - свободен

19 - Франк Кессиэ

20 - Серджи Роберто

21 - Френки де Йонг

22 - Рафинья

23 - Жюль Кунде

24 - Эрик Гарсия

25 - свободен

28 - Алекс Бальде

30 - Гави

32 - Пабло Торре

36 - Арнау Тенас

Таким образом, в наличии будет как минимум 9 номеров. Некоторые из них являются очень знаковыми, поскольку под ними играли легенды клуба: №5 (Пуйоль, Бускетс), №3 (Пике), №2 (Дани Алвес), №18 (Альба) и №16 (тоже Бускетс).

6 комментариев

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Tutto Putto
14 номер тоже легендарный, Кройфф же под ним играл епта
+10
0
+10
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MK
Чисто мое догадки.

2 - Канселу если в аренду возьмет
3 - Кристенсену отдать
5- Субименди или Киммих (ну мечтать охота)
18- Иньяги Мартинес
10-тут без вопросов Месси)
12- может Гюндагану
11-если Ферран уйдет, то Рафинью номер
14 Витору Роке
+4
0
+4
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Абдул Абакаев
5 номер после пуйоля и бускетса точно не должен унаследовать кто попал
+1
0
+1
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asbukan
Ответ Абдул Абакаев
5 номер после пуйоля и бускетса точно не должен унаследовать кто попал
Надо Араухо взять
+1
0
+1
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7jvyrwnqvc
Ответ Tutto Putto
14 номер тоже легендарный, Кройфф же под ним играл епта
Вот именно
0
0
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Абдул Абакаев
Ответ asbukan
Надо Араухо взять
согласен. но ему и своя 4 ка подходит
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