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15-летний вундеркинд Ламин Ямаль забил гол-красавец на чемпионате Европы: «Барса» недавно подписала с ним контракт🔥🔥🔥

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Уже дебютировал за первую команду.

29 апреля Ямаль дебютировал за основную команду «Барсы» – в матче против «Бетиса» (4:0). Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.

Вскоре после этого Ямаль подписал первый профессиональный контракт. По информации Фабрицио Романо, 15-летний полузащитник и «Барселона» подписали соглашение, которое рассчитано до 2026 года.

А сейчас Ламин в составе сборной Испании выступает на чемпионате Европы U-17 в Венгрии, где он уже отметился голом в ворота сборной Сербии - матч завершился вничью 1:1.

3 комментария

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Shlomo Levin
Главное чтоб в барсе заигрался
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Вячеслав Новиков
Надеюсь наше будущее, хорошо что продлили, перспективы вырисовываются отличные
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wmfrxwf5rq
Главное что бы не вешали на него ярлыки как на Фати. «Новый Месси», «Новый Неймар» и т.д
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