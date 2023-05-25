Уже дебютировал за первую команду.

29 апреля Ямаль дебютировал за основную команду «Барсы» – в матче против «Бетиса» (4:0). Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.

Вскоре после этого Ямаль подписал первый профессиональный контракт. По информации Фабрицио Романо, 15-летний полузащитник и «Барселона» подписали соглашение, которое рассчитано до 2026 года.

А сейчас Ламин в составе сборной Испании выступает на чемпионате Европы U-17 в Венгрии, где он уже отметился голом в ворота сборной Сербии - матч завершился вничью 1:1.