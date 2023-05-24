10 комментариев

Могут больше не пустить.

Сегодня в НБА состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами». 33 очка и 11 подборов от Джейсона Тейтума помогли «Селтикс» продлить серию на пятую игру, пока они уступают 1-3 в серии.

На матче была замечена бывшая девушка Жерара Пике Шакира, с которой они расстались год назад. Американские СМИ приписывают колумбийской певице то роман с Томом Крузом, то с Льюисом Хэмилтоном, то с одним из баскетболистов «Хит».

В любом случае, после сегодняшнего матча Шакиру, пришедшую на игру с детьми, могут попросить на всякий случай воздержаться от посещения матчей - по крайней мере, до выхода «Хит» в финал сезона!