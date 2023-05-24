FC BARCELONA
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Шакиру заметили на домашнем матче «Майами»: «Хит» сразу же проиграли при счете 3-0 в серии с «Бостоном«😱😱😱

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Могут больше не пустить.

Сегодня в НБА состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами». 33 очка и 11 подборов от Джейсона Тейтума помогли «Селтикс» продлить серию на пятую игру, пока они уступают 1-3 в серии.

На матче была замечена бывшая девушка Жерара Пике Шакира, с которой они расстались год назад. Американские СМИ приписывают колумбийской певице то роман с Томом Крузом, то с Льюисом Хэмилтоном, то с одним из баскетболистов «Хит».

В любом случае, после сегодняшнего матча Шакиру, пришедшую на игру с детьми, могут попросить на всякий случай воздержаться от посещения матчей - по крайней мере, до выхода «Хит» в финал сезона!

10 комментариев

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wjqjn9vvmp
Зачем я это прочитал…
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-2
+39
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Надо ещё доказать суду присяжных, что именно этот зритель виноват в поражении , нужно проверить остальных 10000 людей присутствующие в тот день на игре!
+8
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+7
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левая нога Акинфеева
А как эта новость относится к блогу с названием "ФК Барселона"???
+2
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nikita1708
Она постила видео в инсте с первого домашнего матча хит в серии с бостоном. Позавчера )
+1
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Александр Спирин
* бывшая девушка Жерара Пике Шакира Шакира
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Александр Васильев
Там ещё около 20 тысяч человек было, почему Шакира крайняя?
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Орыс-орыс онбаган
говорят, у баскетболистов слаще
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mold-cel
любит молодых действующих спортсменов
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quznez
разве это Шакира? кстати, Иванка Трамп на первом ряду сидит.
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No Name
Ну и чушь
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