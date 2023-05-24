10 комментариев

Шакиру заметили на домашнем матче «Майами»: «Хит» сразу же проиграли при счете 3-0 в серии с «Бостоном«😱😱😱
Могут больше не пустить.
Сегодня в НБА состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами». 33 очка и 11 подборов от Джейсона Тейтума помогли «Селтикс» продлить серию на пятую игру, пока они уступают 1-3 в серии.
На матче была замечена бывшая девушка Жерара Пике Шакира, с которой они расстались год назад. Американские СМИ приписывают колумбийской певице то роман с Томом Крузом, то с Льюисом Хэмилтоном, то с одним из баскетболистов «Хит».
В любом случае, после сегодняшнего матча Шакиру, пришедшую на игру с детьми, могут попросить на всякий случай воздержаться от посещения матчей - по крайней мере, до выхода «Хит» в финал сезона!
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