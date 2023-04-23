7 комментариев

В 30-м туре Ла Лиги в гости к «Барсе» приехал «Атлетико».

За первые 20 минут встречи каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, а столичный клуб к этому моменту записал на свой счет два удара в створ.

На 35-й минуте «Атлетико» мог открыть счет. Гризманн в штрафной с разворота прострелил по воротам «Барселоны», мяч летел в ближний угол, но Тер Стеген эффектно сложился и спас команду.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами сейва немецкого голкипера:

Болельщики в соцсетях благодарят Марка-Андре за спасение:

💭 «Святой Тер Стеген сделал это еще раз».

💭 «Тер Стеген спасал нас столько раз в этом сезоне и сделал это снова, но фанаты никогда не будут довольны его игрой».

💭 «Тер Стеген заслужил все розы мира за этот безумный сейв. Спасибо, Марк-Андре».

Меньше чем через десять минут после сейва немца «Барселона» вышла вперед. На 44-й минуте Торрес открыл счет.

Возможно, спасение Тер Стегена повлияло на настрой футболистов «Барсы»? Как вам игра голкипера в матче против «Атлетико»?