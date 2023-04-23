FC BARCELONA
Блог

📸 Тер Стеген эффектно спас «Барсу» после удара Гризманна! Вскоре после сейва Марка-Андре «блауграна» забила

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Футбол Футбол

В 30-м туре Ла Лиги в гости к «Барсе» приехал «Атлетико».

За первые 20 минут встречи каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, а столичный клуб к этому моменту записал на свой счет два удара в створ.

На 35-й минуте «Атлетико» мог открыть счет. Гризманн в штрафной с разворота прострелил по воротам «Барселоны», мяч летел в ближний угол, но Тер Стеген эффектно сложился и спас команду.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами сейва немецкого голкипера:

Болельщики в соцсетях благодарят Марка-Андре за спасение:

💭 «Святой Тер Стеген сделал это еще раз».

💭 «Тер Стеген спасал нас столько раз в этом сезоне и сделал это снова, но фанаты никогда не будут довольны его игрой».

💭 «Тер Стеген заслужил все розы мира за этот безумный сейв. Спасибо, Марк-Андре».

Меньше чем через десять минут после сейва немца «Барселона» вышла вперед. На 44-й минуте Торрес открыл счет.

Возможно, спасение Тер Стегена повлияло на настрой футболистов «Барсы»? Как вам игра голкипера в матче против «Атлетико»?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pāvels Belousovs
Ответ Hella black
Штега лучший кипер ЛаЛиги этого сезона,его вклад не оспорим !
Не Ла лиги,а топ-5чемпионатов
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Штега лучший кипер ЛаЛиги этого сезона,его вклад не оспорим !
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karpikoff
Что он, что Куртуа просто топчики сейчас
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BAYRAM
🧱
🧱🧱🧱🧱
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Тер Штеген - просто машина 💙❤️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Что бы Барса без него делала??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kostya.68@bk.ru
Да чего уж там он - лучший!
Ещё один маленький шаг к большой победе.
Всех с победой. Все красавцы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий