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«Он удивительный и очень заботливый человек». Левандовски вспомнил Анчелотти, дал совет Гави и 6-летнему себе

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Роберт Добропольский.

Роберт Левандовски дал большое интервью, где ответил на некоторые вопросы, связанные с разными этапами своей карьеры.

— Какой совет вы бы дали 6-летнему самому себе?

Не слушай людей, которые не хотят лучшего для тебя. Следуй за своим сердцем, не сдавайся. Работай усердно, потому что все возможно.

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Поляк также рассказал, какой совет дал Гави:

«Я сказал Гави, что он должен выучить английский. Если вы хотите быть востребованным на международной арене, то должны это сделать. Даже я изучаю испанский, несмотря на свой возраст! Это не должно быть для него проблемой».

По поводу Анчелотти:

«Анчелотти имеет невероятную уверенность в себе. Он дал мне то, чего у меня раньше не было. Он удивительный и очень заботливый человек. Для него самое главное - будь хорошим человеком, а не думай о тактике. Он - то, у кого нужно учиться».

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