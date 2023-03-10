FC BARCELONA
Блог

Играл с Бускетсом и Деулофеу, но дебютирует на «Камп Ноу» благодаря лиге Пике. Удивительная история Хави Эспиносы

Жерар Пике Жерар Пике
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Кингс Лига
Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Луис Энрике Луис Энрике
Хавьер Эспиноса Хавьер Эспиноса
Камп Ноу Камп Ноу
Футбол Футбол

Последний профессиональный клуб − «АЕК» из Ларнаки.

Воспитанник «Барселоны», игравший под руководством Пепа Гвардиолы, Хави Эспиноса наконец-то смог сыграть на «Камп Ноу». Мечта сбылась благодаря Кингс Лиге Жерара Пике.

В конце 2022 году бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике основал футбольную лигу под названием Кингс Лига. В ней участвует по семь игроков в каждой из команд.

Новое соревнование быстро набрало популярность и привлекло больших звезд. Теперь игрок, который прошел через Ла Масию и играл вместе с Серджи Роберто и Жераром Деулофеу, может наконец дебютировать на «Камп Ноу». Все дело в том, что четыре лучшие команды Кингс Лиги будут играть на знаменитой домашней арене «Барсы».

Хавьер Эспиноса тренировался под руководством Луиса Энрике и Пепа Гвардиолы, однако до основы не дорос.

Бывший хавбек «Барсы» поговорил с журналистом и инсайдером Джанлукой Ди Марцио:

«Я перестраиваю себя. Проходит день и я вновь хочу играть. Это отличное развлечение, но также все на очень высоком техническом уровне и там есть высокая интенсивность. Нормальный футбол начинает надоедать. Когда мы играем в футбол, то людям нравится. Со стороны наша игра может показаться странной, но это работает.

Чувствую себя очень хорошо. Поле небольшое, но если ты не в форме, то играть на нем очень сложно. У нас отличная команда, от президента и до игроков. Они заставили меня чувствовать себя как дома.

Никогда не видел такого подхода, как у Энрике. Разве что у Гвардиолы. У него сильный характер и очень красивое видение футбола. Он фантастический тренер».

Команда Эспиносы в настоящее время является третьей лучшей командой в Кингс лиге, и он, наконец, смог реализовать свою мечту — выйти на поле «Камп Ноу».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Жук
Так с Бускетсом или с Роберто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий