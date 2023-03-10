Последний профессиональный клуб − «АЕК» из Ларнаки.

Воспитанник «Барселоны», игравший под руководством Пепа Гвардиолы, Хави Эспиноса наконец-то смог сыграть на «Камп Ноу». Мечта сбылась благодаря Кингс Лиге Жерара Пике.

В конце 2022 году бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике основал футбольную лигу под названием Кингс Лига. В ней участвует по семь игроков в каждой из команд.

Новое соревнование быстро набрало популярность и привлекло больших звезд. Теперь игрок, который прошел через Ла Масию и играл вместе с Серджи Роберто и Жераром Деулофеу, может наконец дебютировать на «Камп Ноу». Все дело в том, что четыре лучшие команды Кингс Лиги будут играть на знаменитой домашней арене «Барсы».

Хавьер Эспиноса тренировался под руководством Луиса Энрике и Пепа Гвардиолы, однако до основы не дорос.

Бывший хавбек «Барсы» поговорил с журналистом и инсайдером Джанлукой Ди Марцио:

«Я перестраиваю себя. Проходит день и я вновь хочу играть. Это отличное развлечение, но также все на очень высоком техническом уровне и там есть высокая интенсивность. Нормальный футбол начинает надоедать. Когда мы играем в футбол, то людям нравится. Со стороны наша игра может показаться странной, но это работает.

Чувствую себя очень хорошо. Поле небольшое, но если ты не в форме, то играть на нем очень сложно. У нас отличная команда, от президента и до игроков. Они заставили меня чувствовать себя как дома.

Никогда не видел такого подхода, как у Энрике. Разве что у Гвардиолы. У него сильный характер и очень красивое видение футбола. Он фантастический тренер».

Команда Эспиносы в настоящее время является третьей лучшей командой в Кингс лиге, и он, наконец, смог реализовать свою мечту — выйти на поле «Камп Ноу».