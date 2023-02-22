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😯 Два лидера «Барсы» выразили готовность остаться в клубе, если Месси вернется. Отец Лео общается с клубом

Лионель Месси Лионель Месси
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Жорди Альба Жорди Альба
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Эффект Лео.

По словам журналиста Жерара Ромеро, Серджи Бускетс и Жорди Альба выразили готовность остаться в «Барселоне», если Лионель Месси вернется в клуб.

«Это не просьба Месси, а решение самих игроков», - добавил Ромеро.

Face to face: Sergio Busquets and Jordi Alba

Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает уже летом, ведет переговоры с парижанами о продлении своего пребывания в клубе. Однако не исключено, что аргентинец вернется в столицу Каталонии. В последние дни, ходит много слухов о переговорах отца Месси с руководством «Барсы».

Также есть вероятность, что Месси переедет в МЛС, но вряд ли это произойдет в этом году.

2 комментария

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MK
Кэпы браво
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rej1sta
Они готовы зарплаты снизить
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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