😯 Два лидера «Барсы» выразили готовность остаться в клубе, если Месси вернется. Отец Лео общается с клубом
Эффект Лео.
По словам журналиста Жерара Ромеро, Серджи Бускетс и Жорди Альба выразили готовность остаться в «Барселоне», если Лионель Месси вернется в клуб.
«Это не просьба Месси, а решение самих игроков», - добавил Ромеро.
Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает уже летом, ведет переговоры с парижанами о продлении своего пребывания в клубе. Однако не исключено, что аргентинец вернется в столицу Каталонии. В последние дни, ходит много слухов о переговорах отца Месси с руководством «Барсы».
Также есть вероятность, что Месси переедет в МЛС, но вряд ли это произойдет в этом году.
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