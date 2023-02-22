😯 Два лидера «Барсы» выразили готовность остаться в клубе, если Месси вернется. Отец Лео общается с клубом

Эффект Лео.

По словам журналиста Жерара Ромеро, Серджи Бускетс и Жорди Альба выразили готовность остаться в «Барселоне», если Лионель Месси вернется в клуб.

«Это не просьба Месси, а решение самих игроков», - добавил Ромеро.

Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает уже летом, ведет переговоры с парижанами о продлении своего пребывания в клубе. Однако не исключено, что аргентинец вернется в столицу Каталонии. В последние дни, ходит много слухов о переговорах отца Месси с руководством «Барсы».

Также есть вероятность, что Месси переедет в МЛС, но вряд ли это произойдет в этом году.