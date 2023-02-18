«Он заслуживает большего». Хави назвал игрока, которому выделяется несправедливо мало игрового времени
Он действительно хорош, когда ему дают шанс.
«Я несправедлив к Эрику [Гарсии]. Он хорошо тренируется. Он никогда не жалуется, улыбается и сохраняет позитивный настрой. Он заслуживает большего количества минут», — сказал Хави на пресс-конференции.
Ожидается, что Гарсия выйдет в стартовом составе против «Кадиса» в воскресенье. Центральный защитник не играл ни минуты с конца января, когда «Барселона» встречалась с «Жироной» на выезде.
Всего в этом сезоне 22-летний футболист провел 18 матчей за сине-гранатовых, забив 3 гола.
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