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«Он заслуживает большего». Хави назвал игрока, которому выделяется несправедливо мало игрового времени

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Он действительно хорош, когда ему дают шанс.

«Я несправедлив к Эрику [Гарсии]. Он хорошо тренируется. Он никогда не жалуется, улыбается и сохраняет позитивный настрой. Он заслуживает большего количества минут», — сказал Хави на пресс-конференции.

Ожидается, что Гарсия выйдет в стартовом составе против «Кадиса» в воскресенье. Центральный защитник не играл ни минуты с конца января, когда «Барселона» встречалась с «Жироной» на выезде.

Всего в этом сезоне 22-летний футболист провел 18 матчей за сине-гранатовых, забив 3 гола.

7 комментариев

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Falsegoalkeeper
К сожалению Гарсии физикой не вышел. Он вроде и подтянул ее, но тут же с начальными данными ничего не сделаешь. Про него даже футболисты Барсы говорили, что он очень усердно тренируется . Но что поделаешь(
По мне просто практики не хватает. Это насчет привоза. Насчет физики не соглашусь, он довольно сильный и ловкий.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Тут напы за 18 матчей не забивают 3 гола.
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Falsegoalkeeper
Ответ Абдул Абакаев
очень важно чтобы игроки резерва тоже получали игровые минуты, команда должна быть едина и к успехам клуба причастны все
И чтобы были в тонусе. А то опять вылетят защитники и Барсы будет проходной двор с высокой линей обороны
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Begenç Seýtiýew
Часто привозит. И то что в нем меня раздрожает - это когда элементарный пас назад вратарю отдают он начинает хлопать руками, как будто отобрал мяч выйдя 1 на 1 с соперником. Предпочитаю Алонсо вместо него.
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Falsegoalkeeper
К сожалению Гарсии физикой не вышел. Он вроде и подтянул ее, но тут же с начальными данными ничего не сделаешь. Про него даже футболисты Барсы говорили, что он очень усердно тренируется . Но что поделаешь(
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mutnyy
Слишком много ошибок допускает
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Абдул Абакаев
очень важно чтобы игроки резерва тоже получали игровые минуты, команда должна быть едина и к успехам клуба причастны все
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