FC BARCELONA
Блог

«Что он все еще делает в «Барселоне»? Фанат разнес одного игрока клуба за странные решения в игре против «Юнайтед»

Клубы Клубы
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Серджи Роберто Серджи Роберто
Барселона Барселона
Жорди Альба Жорди Альба
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Гави Гави
Рональд Араухо Рональд Араухо
Футбол Футбол

Не хотел обострять игру.

«Самый бесполезный игрок на поле. Что он все еще делает в «Барселоне»? Один из болельщиков каталонского клуба создал небольшой тред, в котором в пух и прах разнес некоторые действия Серджи Роберто. Хавбек был очень нерешителен в игре против «Юнайтед».

Первый эпизод

Роберто получает пас от Рафиньи. Серджи может сыграть в стеночку с бразильцем или сделать быстрый разворот и отдать пас Гави.

Вместо этого Серджи отдает мяч назад Кунде. Гави не может понять почему и разводит руками.

Второй эпизод

После хорошего взаимодействия с Араухо Роберто не может перехватить мяч и покидает свою позицию, позволяя «Юнайтед» провести опасную контратаку.

Вот где он должен был перехватить мяч 👇

Третий эпизод

Альба находит Роберто, у которого достаточно пространства, но Серджи снова перестраховывается.

Реакция Левандовского говорит обо всем.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Гуляев
В первые сезоны он был хорош, а за нехваткой практики проявилась нерешительность, стресс, нервозность. Как следствие, неготовность брать игру не себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧИКО
Согласен! Роберто пора на покой или в другой клуб. Никогда он не блистал в Барсе, но сейчас вообще потухший. Он не замена Педри и очень боюсь его присутствия на Олд Трафорд….
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sadullo
Етот ИШАК уже надоело
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий