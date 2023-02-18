«Что он все еще делает в «Барселоне»? Фанат разнес одного игрока клуба за странные решения в игре против «Юнайтед»
Не хотел обострять игру.
«Самый бесполезный игрок на поле. Что он все еще делает в «Барселоне»? Один из болельщиков каталонского клуба создал небольшой тред, в котором в пух и прах разнес некоторые действия Серджи Роберто. Хавбек был очень нерешителен в игре против «Юнайтед».
Первый эпизод
Роберто получает пас от Рафиньи. Серджи может сыграть в стеночку с бразильцем или сделать быстрый разворот и отдать пас Гави.
Вместо этого Серджи отдает мяч назад Кунде. Гави не может понять почему и разводит руками.
Второй эпизод
После хорошего взаимодействия с Араухо Роберто не может перехватить мяч и покидает свою позицию, позволяя «Юнайтед» провести опасную контратаку.
Вот где он должен был перехватить мяч 👇
Третий эпизод
Альба находит Роберто, у которого достаточно пространства, но Серджи снова перестраховывается.
Реакция Левандовского говорит обо всем.
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