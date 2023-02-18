«Что он все еще делает в «Барселоне»? Фанат разнес одного игрока клуба за странные решения в игре против «Юнайтед»

Не хотел обострять игру.

«Самый бесполезный игрок на поле. Что он все еще делает в «Барселоне»? Один из болельщиков каталонского клуба создал небольшой тред, в котором в пух и прах разнес некоторые действия Серджи Роберто. Хавбек был очень нерешителен в игре против «Юнайтед».

Первый эпизод

Роберто получает пас от Рафиньи. Серджи может сыграть в стеночку с бразильцем или сделать быстрый разворот и отдать пас Гави.

Вместо этого Серджи отдает мяч назад Кунде. Гави не может понять почему и разводит руками.

Второй эпизод

После хорошего взаимодействия с Араухо Роберто не может перехватить мяч и покидает свою позицию, позволяя «Юнайтед» провести опасную контратаку.

Вот где он должен был перехватить мяч 👇

Третий эпизод

Альба находит Роберто, у которого достаточно пространства, но Серджи снова перестраховывается.

Реакция Левандовского говорит обо всем.