Каталонцам нужно быть максимально аккуратными. Аж 5 членов команды в шаге от дисквалификации

Опасно.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Бетисом», рассчитывая набрать три очка и сохранить лидерство в в турнирной таблице. На данный момент каталонцы занимают первую строчку с преимуществом в 5 очков.

Однако аж четыре игрока «Барселоны» рискуют быть дисквалифицированы в скором времени.

Серджи Бускетс, Рональд Араухо, Ферран Торрес и Гави находятся в одной желтой карточке от дисквалификации. Если они получат предупреждение в матче против «Бетиса», то пропустят матч против «Севильи» на «Камп Ноу».

Кроме этих четверых, Хави тоже находится в одном шаге от дисквалификации. Главный тренер каталонцев уже получил четыре предупреждения в Ла Лиге, в том числе одно в последние выходные, когда «блауграна» встречалась с «Жироной».

Дисквалификация любого из них будет очень болезненной для команды.