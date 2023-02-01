FC BARCELONA
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Каталонцам нужно быть максимально аккуратными. Аж 5 членов команды в шаге от дисквалификации

Ферран Торрес Ферран Торрес
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Гави Гави
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Рональд Араухо Рональд Араухо
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Опасно.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Бетисом», рассчитывая набрать три очка и сохранить лидерство в в турнирной таблице. На данный момент каталонцы занимают первую строчку с преимуществом в 5 очков.

Однако аж четыре игрока «Барселоны» рискуют быть дисквалифицированы в скором времени.

Серджи Бускетс, Рональд Араухо, Ферран Торрес и Гави находятся в одной желтой карточке от дисквалификации. Если они получат предупреждение в матче против «Бетиса», то пропустят матч против «Севильи» на «Камп Ноу».

Кроме этих четверых, Хави тоже находится в одном шаге от дисквалификации. Главный тренер каталонцев уже получил четыре предупреждения в Ла Лиге, в том числе одно в последние выходные, когда «блауграна» встречалась с «Жироной».

Дисквалификация любого из них будет очень болезненной для команды.

5 комментариев

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& Co1366
Ферран - не такая уж и потеря. А вот Буся, Гави, Араухо - это "как серпом промежду ног"!
0
0
0
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Alexlagodny
Было бы не плохо Араухо в конце игры слить. Севилья сейчас никакая, можно пропустить.
Лучше дотянуть по очереди до Кадиса и Альмерии
+1
0
+1
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Alexlagodny
Было бы не плохо Араухо в конце игры слить. Севилья сейчас никакая, можно пропустить.
+2
0
+2
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Alexlagodny
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Особенно Феррана
👍🏻🤣😂🤣😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Особенно Феррана
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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