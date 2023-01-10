Депай близок к переходу в «Атлетико». Фанаты «Барсы» убеждены, что такой трансфер недопустим

Фабрицио Романо сообщил, что мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании Мемфиса Депая. По информации Романо, «матрасники» направили каталонцам запрос касательно форварда.

Болельщики «блауграны» считают, что такой трансфер просто недопустим. У фанатов есть две причины для беспокойства.

Во-первых, усиливать прямого конкурента по чемпионату – идея плохая. Во-вторых, в разное время из «Барсы» в «Атлетико» переходили Давид Вилья и Луис Суарес. Оба игрока помогли своей новой команде стать чемпионом Испании.

Болельщики «блауграны» боятся, что история повторится. Вот, что они пишут в соцсетях о возможном переходе Мемфиса в «Атлетико»:

💭 «Не вижу, чтобы Депай серьезно помогал «Барсе». Но мы не должны забывать о Вилье и Суаресе. Нужно быть полным идиотом, чтобы усилить своего соперника».

💭 «Это полная чушь. Если Алемани и Лапорта согласятся на этот идиотский трансфер, то они должны содрать с «матрасников» как можно больше денег».

💭 «Суарес, Вилья, ерунда с Гризманном… Мне осточертел этот «Атлетико»! Хватит отпускать наших игроков в эту команду. Такие трансферы раз за разом встают нам боком».

💭 «Я не возражаю против трансфера Мемфиса. Он неплохой игрок, просто не подходит «Барсе». Но, ради бога, надеюсь они поймут, что отдавать Депая конкуренту – полнейший идиотизм».

💭 «Депай, конечно, ужасный игрок, но мы не можем отдать его конкуренту! Лапорта забыл про Суареса и Вилью? Мы не учимся на своих ошибках».

Стоит ли фанатам «блауграны» так переживать? В текущем сезоне Мемфис сыграл в Ла Лиге лишь два раза и забил всего один гол. После 16-ти туров «Атлетико» отстает от «Барселоны» на 14 очков, такое преимущество упустить очень сложно.

А как вы смотрите на возможный трансфер Депая в «Атлетико»? Делитесь мнением в комментах!