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Депай близок к переходу в «Атлетико». Фанаты «Барсы» убеждены, что такой трансфер недопустим

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Фабрицио Романо сообщил, что мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании Мемфиса Депая. По информации Романо, «матрасники» направили каталонцам запрос касательно форварда. 

Болельщики «блауграны» считают, что такой трансфер просто недопустим. У фанатов есть две причины для беспокойства.

Во-первых, усиливать прямого конкурента по чемпионату – идея плохая. Во-вторых, в разное время из «Барсы» в «Атлетико» переходили Давид Вилья и Луис Суарес. Оба игрока помогли своей новой команде стать чемпионом Испании.

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Болельщики «блауграны» боятся, что история повторится. Вот, что они пишут в соцсетях о возможном переходе Мемфиса в «Атлетико»:

💭 «Не вижу, чтобы Депай серьезно помогал «Барсе». Но мы не должны забывать о Вилье и Суаресе. Нужно быть полным идиотом, чтобы усилить своего соперника».  

💭 «Это полная чушь. Если Алемани и Лапорта согласятся на этот идиотский трансфер, то они должны содрать с «матрасников» как можно больше денег». 

💭 «Суарес, Вилья, ерунда с Гризманном… Мне осточертел этот «Атлетико»! Хватит отпускать наших игроков в эту команду. Такие трансферы раз за разом встают нам боком».

💭 «Я не возражаю против трансфера Мемфиса. Он неплохой игрок, просто не подходит «Барсе». Но, ради бога, надеюсь они поймут, что отдавать Депая конкуренту – полнейший идиотизм».

💭 «Депай, конечно, ужасный игрок, но мы не можем отдать его конкуренту! Лапорта забыл про Суареса и Вилью? Мы не учимся на своих ошибках».  

Стоит ли фанатам «блауграны» так переживать? В текущем сезоне Мемфис сыграл в Ла Лиге лишь два раза и забил всего один гол. После 16-ти туров «Атлетико» отстает от «Барселоны» на 14 очков, такое преимущество упустить очень сложно.

А как вы смотрите на возможный трансфер Депая в «Атлетико»? Делитесь мнением в комментах!

4 комментария

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Inside 88 LW
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Ответ Итачи Учиха
Не помню, чтобы при Хави у него были хорошие матчи. Полностью проиграл конкуренцию Обамеянгу, дисквалификацией Левандовски не воспользовался. Для обоймы до конца сезона подержать, а потом брать Мукоко или кого-то из академии
Ауба конечно тоже в прошлом вингер но у Хави играл ЦН. А Мемфис левый вингер - и он провел в этом сезоне всего один матч на этой позиции (против Эльче если не ошибаюсь).
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Итачи Учиха
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Ответ Inside 88 LW
Депай и Суарез ))) Разные роли = разные игроки. В любом случае Мемфис уйдет. (контракт до лета) Мемфис потерял мотивацию ну и что разумно отношения с тренерским штабом. (выдал хороший матч = 4 месяца сидел на лавке) P.S. Хорошая сделка для обоих сторон. Мемфису успехов!
Не помню, чтобы при Хави у него были хорошие матчи. Полностью проиграл конкуренцию Обамеянгу, дисквалификацией Левандовски не воспользовался. Для обоймы до конца сезона подержать, а потом брать Мукоко или кого-то из академии
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Inside 88 LW
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Депай и Суарез ))) Разные роли = разные игроки.
В любом случае Мемфис уйдет. (контракт до лета)
Мемфис потерял мотивацию ну и что разумно отношения с тренерским штабом. (выдал хороший матч = 4 месяца сидел на лавке)
P.S. Хорошая сделка для обоих сторон. Мемфису успехов!
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Егор Зуев...
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Что за кучка комментаторов?
Кого усилим? Кем?
Депаем? Вы серьезно сравниваете Суареса и Депай!
Спортс, я тебе похлопаю 👏
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-1
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