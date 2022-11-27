Четыре легенды «Барселоны» посетили матч Испания-Германия

Сразу четыре легенды «Барселоны» посетили вчерашний матч между Испанией и Германией (1:1).

Карлес Пуйоль был замечен в VIP-ложе с Давидом Вильей, в какой-то момент к ним присоединились Андрес Иньеса и Хави.

Вы только посмотрите, насколько легендарны это фото:

Все четверо в 2010 году были в стартовом составе сборной Испании в полуфинале чемпионата мира против немцев. Пуйоль стал автором единственного гола в том матче.

Кто из легенд был вашим любимчиком?