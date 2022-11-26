📸 Промах дня: Торрес не забил из стопроцентной позиции в матче с Германией

Сборная Испании встречается с Германией во втором туре группового этапа чемпионата мира. На поле появились семь игроков «Барселоны», один из них уже успел отличиться, правда, не в лучшую сторону. Речь о Торресе.

На 33-й минуте матча Дани Ольмо отдал пас в штрафную. Ферран оказался в убойной позиции, но так и не сумел реализовать момент:

Надо отметить, что если бы мяч все же оказался в сетке ворот Нойера, гол был бы отменен: полузащитник «Лейпцига» забежал в офсайд.