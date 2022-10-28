📹Не все игроки «Барсы» пошли к трибунам после разгрома от «Баварии» – называем имена героев

В прошедшем матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Баварии» – снова. И если до игры у «сине-гранатовых» оставалась слабая надежда на место в плей-офф турнира, то разгром (0:3) поставил на ней точку.

Второй год подряд «Барселона» вылетает на самом раннем этапе ЛЧ: и команда, и болельщики тяжело переживают неудачу. Но не все игроки сразу нашли в себе силы извиниться перед трибунами «Камп Ноу» после поражения от «Баварии».

Алекс Бальде, Педри, Левандовски, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо и Марк-Андре тер Стеген задержались на поле после матча и первыми попросили прощения у болельщиков, позже подошли и остальные игроки.