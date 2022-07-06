FC BARCELONA
Блог

«Барселона» вырезала Роберто с фото с Фати и Педри, назвав их талантами

Клубы
Барселона Барселона
Серджи Роберто Серджи Роберто
Футбол Футбол

«Барселона» опубликовала фотографию Ансу Фати с Педри и подписала ее: «Талант».

На первый взгляд, на этом фото нет ничего интересного. Однако, если вы посмотрите на него, вы сможете увидеть там еще одну руку.

Выяснилось, что Серджи Роберто был на оригинальной фотографии, клуб уже ранее публиковал ее, рекламируя форму.

Но, говоря о таланте, Роберто пришлось вырезать.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные