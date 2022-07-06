«Барселона» вырезала Роберто с фото с Фати и Педри, назвав их талантами

«Барселона» опубликовала фотографию Ансу Фати с Педри и подписала ее: «Талант».
Talent pic.twitter.com/EgLVmyjfYa— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022
На первый взгляд, на этом фото нет ничего интересного. Однако, если вы посмотрите на него, вы сможете увидеть там еще одну руку.
Выяснилось, что Серджи Роберто был на оригинальной фотографии, клуб уже ранее публиковал ее, рекламируя форму.
La nova equipació d’entrenament és...😍 Aconsegueix-la! 👇https://t.co/Bm9SizHJhH— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 4, 2022
Но, говоря о таланте, Роберто пришлось вырезать.
Комментарии