Серджи Роберто продлит контракт с «Барселоной» в эту пятницу

После продления Ансу Фати, Педри и Араухо, настал черед Серджи Роберто. По информации Mundo Deportivo, полузащитник, чей действующий контракт с «Барселоной» истекает 30 июня, в пятницу подпишет новое соглашение на год.

Серджи Роберто продолжит выступать за «Барсу», Хави поддержал это решение, он видит в кантерано игрока, которого можно задействовать на трех позициях: опорник, правый латераль и центральный полузащитник.

Серджи Роберто придется адаптироваться к текущей экономической ситуации, по новому контракту он будет зарабатывать на 60% меньше, чем раньше.