Контракт Серджи Роберто будет продлен — Хави может использовать его на 3 разных позициях

«Барселона» продлит контракт Серджи Роберто на следующей неделе, согласно многочисленным источникам в Испании.

Mundo Deportivo утверждает, что продление контракта с Роберто гарантировано, поскольку игрок соглашается на сокращение зарплаты, чтобы остаться на «Камп Ноу».

Хави также настаивал на том, чтобы «Барса» оставила 30-летнего футболиста, несмотря на то, что Роберто не играл под его руководством с тех пор, как Хави стал тренером «Барсы».

Хави может использовать испанца на трех позициях:

1. Опорный полузащитник

Роберто может стать дублером для Серджи Бускетса, особенно если «Барсе» не удастся подписать Франка Кессиэ.

2. Правый защитник

У «Барселоны» есть Дани Алвес и Серджиньо Дест. Если клуб не сможет подписать Сезара Аспиликуэту, то Роберто может быть использован в качестве дополнительного укрепления этой позиции.

3. Центральный полузащитник

Этим летом «Барселона» может попрощаться с Рики Пучем. Френки де Йонг также может быть продан по финансовым причинам. В таком случае Роберто можно было бы использовать и в центре полузащиты.