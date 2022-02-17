За кого бы болел Марадона в противостоянии «Барселоны» и «Наполи»? Лучано Спалетти ответил

Лучано Спаллетти упомянул Диего Армандо Марадону перед матчем Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной», заявив, что аргентинская легенда сегодня вечером поддержал бы итальянцев.

Марадона перешел в «Наполи» из «Барселоны» в 1984 году, став самым культовым игроком в истории «Партенопеи», выигравшим единственные два титула Серии А в своей истории (1986-87 и 1989-90).

Бывший нападающий неизбежно приходит на ум сейчас, когда его бывшие клубы встречаются в первом матче плей-офф Лиги Европы на "Камп Ноу". Каталонцы кажутся фаворитами еще и потому, что «Наполи» едет в Испанию без Маттео Политано и Ирвинга Лосано, а выход Виктора Осимхена вызывает сомнения из-за травмы колена.

«Не думаю, что мы окажемся в невыгодном положении из-за отсутствия одного игрока», — сказал Спаллетти Sky Sport Italia.

«Эти две команды настолько сильны, что один игрок не имеет значения. Есть только один, кто смог это сделать, но он будет наблюдать за игрой с небес. Я говорю о Марадоне. Я уверен, что вначале он будет беспристрастен, но затем займет позицию, как обычно, и будет поддерживать «Наполи».

Марадона забил 115 голов в 259 матчах за гигантов Серии А за семь лет пребывания в клубе. Он умер от сердечного приступа 25 ноября 2020 года.