24 факта, которые позволят вам идеально подготовиться к финалу НБА

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1. У «Бостона» исторически лучшая атака

По ходу регулярного сезона эффективность нападения «Селтикс» составила 123,2 очка на 100 владений . И решатся серия будет именно на половине «Далласа»: у «Мэвс» мощная защита, шестая защита этого плей-офф, но они (очевидно) еще не сталкивались ни с чем подобным ни в плане продуктивности, ни в плане философии.

2. Это достигается благодаря авангардной любви к трехочковым

В сезоне-23/24 команды НБА установили очередной рекорд по трехочковым – реализовывали максимальные 12,8 в среднем за матч, выбрасывая 35,1 попытки при 36,6%. Но «Бостон» стремится всегда идти немного впереди, чтобы иметь чисто математическое преимущество: они совершали 42,5 попытки, реализовывали 38,8% и в результате забивали больше всех трехочковых – 16,5 .

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла с самого момента своего назначения подчеркивал, что нужно больше, еще больше трехочковых.

3. Джо Маззулла может стать самым молодым неиграющим тренером-чемпионом в истории НБА

Лишь два человека выводили свои команды в финал в возрасте 35 лет. Первым из них был Билл Расселл, который в 1969 году завоевал очередной трофей для «Селтикс».

4. Защита «Далласа» хочет, чтобы соперник бросал больше трехочковых

Основная проблема для «Мэвс» в том, что философия «Селтикс» очень плохо им подходит: «Даллас» концентрируется на защите «краски», держит центровых под щитом и намеренно отдает периметр. В частности, позволяет свободно атаковать тем, кто этого делать не должен: Джошу Гидди или «большим». По ходу регулярного сезона «Даллас» был 18-м по числу трехочковых у соперников (и при этом на 18-м же по проценту реализации у соперников), а в плей-офф спровоцировал 42 попытки за 6 матчей от Холмгрена и Уильямса, а также 58 попыток за 5 матчей от Таунса и Рида .

Считается, что выход в «Мэвс» – это отчасти удача. Потому что, например, «Оклахома» – лучшая по точности трехочковых в регулярке – реализовала только 34,7% из 193 бросков, которые либо были полностью открытыми (дистанция больше 1,8 м), либо открытыми (дистанция 1,2-1,8 м).

По наблюдениям же самые большие проблемы у «Бостона» возникают против команд, нацеленных именно на противодействие трехочковым. Такой, например, была «Индиана», концентрирующаяся на противодействии дальним броскам.

5. «Бостон» играет «файв-аут»

«Селтикс» ждут бросков от всех, в том числе и от центровых: Эл Хорфорд выбрасывал 4 штуки в регулярке за 27 минут (42%), Кристапс Порзингис – 5 штук за 30 минут (38%) .

У всех игроков «Бостона» по сезону отменный процент с дуги. Худшим же был Джейлен Браун с 35%, ввиду чего перед серией с «Мэвс» вновь пошли разговоры о том, что «Даллас» может использовать против него центрового, как это делал «Голден Стэйт» в финале-2022.

(«Голден Стэйт» от такой тактики отказались).

6. Форма Кристапса Порзингиса – ключевое неизвестное в этой серии

Порзингис получил травму икроножной мышцы в серии с «Хит» и пропустил больше месяца. Он планирует выйти на паркет в финале, но обычно люди, выпавшие из ритма на такой значительный отрезок, играют против собственной команды.

Порзингис за этот год показал себя важнейшим человеком для «Бостона». Тут штука не только в трехочковых. Латышский центровой радикально меняет качество обороны «Селтикс»: в его присутствии процент оппонентов под щитом уменьшается на 6,1 пункта. А кроме того, дает самую надежную опцию в «клатче» – у него 57% с игры .

7. Это вдвойне важно потому, что у «Бостона» очень плохо под щитами

«Селтикс» – одна из лучших защитных команд в НБА. Однако в этом плей-офф – без Порзингиса – они давали соперникам реализовывать 71% под щитом. По странному совпадению «Мэвс» сами реализовывали 71% под щитом.

Без Порзингиса у «Бостона» нет рим-протектора. Против «Мэвс» это приведет к катастрофе.

8. Лука Дончич – лучший игрок серии

Не то что кубок не вручен, даже финал еще не начался, а Дончича уже объявили лучшим игроком планеты. В этом плей-офф он лидирует по суммарным данным всех основных показателей (потому что «Бостон» провел на 3 матча меньше) и набирает в среднем 28,8 очка, 9,6 подбора, 8,8 передачи, 1,5 перехвата и 0,5 блока при 44% с игры. Если словенец продолжит в том же духе, то станет третьим игроком, который выдавал линейку 28-8-8 в 15 и более матчах, сразу после Леброна Джеймса (2015, 2018) и Николы Йокича (2023) .

Дончич же лидирует как по передачам под трехочковые (50), так и по передачам под данки (49). Последние фиксируются с 1997 года, и тут словенец повторил рекорд Дрэймонда Грина.

С исторической точки зрения нужно знать следующее: Дончич – второй человек в XXI веке, которому удалось попасть в финал, будучи лучшим бомбардиром регулярки (у него 33,9 очка). Первым был Стеф Карри в 2016 году.

Последними, кто завоевывал титул, будучи лучшим бомбардиром регулярки, стал Шакил О’Нил в 2000 году и Майкл Джордан.

9. Вся атака «Далласа» построена на двойках с участием Дончича

«Мэвс» воссоздали удачную копию «Кливленда» десятых: Кайри исполняет роль Кайри, Лайвли и Гэффорд таранят щит в стиле Тристана Томпсона, Пи Джей Вашингтон растягивает защиту не хуже Кевина Лава, а за все остальное отвечает белая версия Хардена/Леброна.

Исходя из этого, ключевой вопрос для «Селтикс» – это способ защиты против Дончича и двоек с участием Дончича.

Тут тоже сильное стилистическое противоречие. Цифры показывают, что самый эффективный метод – это сдваивание наверху, то, что называет «блиц». В таких владениях «Мэвс» набирают 1,01 очка, тогда как размен приносит 1,23 очка, а отступление «большого» вниз – 1,21 очка . Однако «Селтикс» в этом году играют сдваивание в 1% защитных владений, они гораздо охотнее размениваются или опускают своих центровых, полагаясь на прыткость защитников (у «Селтикс» оба маленьких – Холидэй и Уайт – попали в первую символическую сборную лучших оборонцев). В 89 владениях против «Далласа» в этом сезоне «Бостон» прибегал к «блицу» только два раза, они пропустили 110 очков на 100 владений, что стало худшим результатом для «Мэвс».

Так что с самого начала мы вряд ли увидим от «Селтикс» тактику, которую требуют от них статистика и логика.

10. Джейсон Тейтум – не лучший игрок серии

Тейтум открыл какое-то новое измерение по абсурдной критике суперзвезд: его команда – в финале, он набирает в плей-офф 26 очков, 10,4 подбора, 5,9 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блока при 44% с игры (да, это ровно столько же, сколько у Дончича), но все рассуждают только о его никчемности и бестолковости.

Единственная обоснованная причина для этого – упавший процент: 38% трехочковых сменились на 29%, а 44% ближнесредних – на 40%. Тейтум – худший в лиге по двухочковым с ведения среди людей, которые часто их выбрасывают, у него 20 из 60. В изоляциях Тейтума, когда тот получает нужный ему размен, «Бостон» генерирует только 0,86 очка на владение при 39% eFG , это просто кошмар.

Тейтум и не лидер, и «чокер», и не умеет решать концовки (в регулярке у него 36% в клатче, в плей-офф – 30%)…

На данный момент, впрочем, есть только одна статистика, которая имеет значение: Тейтум – лучший игрок плей-офф по общему показателю плюс-минус, «Селтикс» выиграли у оппонентов с разницей в 141 очко, когда он присутствовал на паркете (в среднем у него «+10,1»).

Тейтума уже месяц называют то пятым, то десятым, то пятидесятым игроком НБА и вообще не ровней Дончичу. Но неоднозначность в том, что эти бранчливые ямбы плохо соотносятся с биографией лидера «Селтикс». Он был хуже и Дюрэнта, и Янниса, и Эмбиида, и Батлера, но дальше всегда шел «Бостон». За 8 лет эры Тейтума у «Селтикс» 6 финалов конференций и два финала.

11. Кайри Ирвинг – самый важный игрок серии

Ирвинг – лучший игрок «Далласа» по показателю плюс-минус (8,2 в среднем). «Мэвс» были лучше на 27,6 очков за 100 владений с ним на паркете.

Защитник находится немного в тени обсуждения серии: в основном он фигурирует как объект ненависти болельщиков «Бостона» – сначала он клялся им в верности, а потом оттаптывался на лепреконе.

Но напрасно. Самая сложная серия этого плей-офф для «Далласа» – это противостояние с «Оклахомой», которая сумела тормознуть их вторую звезду (у того было только 15,7 очка). Все фокусируются на защите против Дончича, но «Бостону» достаточно остановить Ирвинга, что они успешно сделали во время предыдущего столкновения, когда тот защищал цвета «Бруклина» (правда, это случилось на фоне Рамадана и в присутствии Маркуса Смарта). В этой регулярке Ирвинг набрал против «Бостона» 42 очка, два раза встал на линию и выбросил 4 из 14 из-за дуги.

12. «Бостон» и «Даллас» – фанаты изоляционного баскетбола

У Тейтума и Брауна на двоих 10,6 владения за матч (7,2 + 3,4). У Дончича и Ирвинга – 9,4 (4,9 + 4,5). «Даллас» набирает 1,056 очка за изоляционное владение, и это второе место. «Бостон» набирает 1,036 очка, и это третье место .

Обе команды любят, чтобы все решали звезды. И, вопреки агрессивному принижению «Селтикс», пропасти тут нет: у «Бостона» – 49,9 очка, 16,1 подбора и 8,7 передачи, у «Далласа» – 51,6 очка, 13,5 подбора и 14 передач.

13. За исключением того, что пара «Мэвс» гораздо мощнее в «клатче»

Только два факта:

Дончич реализовал 3 из 3 за карьеру в плей-офф, когда ему приходилось совершать броски на то, чтобы сравнять счет или вывести команду вперед на последних 24 секундах четвертой четверти или овертайма. За последние 25 лет в таких ситуациях не промахиваются только он и Трэй Янг.

Дончич и Ирвинг реализовали 7 из 9 в плей-офф (4 из 5 и 3 из 4), когда им приходилось совершать броски на то, чтобы сравнять счет или вывести команду вперед на последней минуте четвертой четверти или овертайма.

14. Еще два ключевых аспекта серии. Во-первых, подборы на щите «Селтикс»

«Бостон» – лучшая команда по отскокам на своем щите в этом сезоне. Была такой в регулярке, осталась и в плей-офф, где забирала 77% на своем щите.

«Даллас» же очень изменился за последние месяцы. По ходу регулярки они были 21-ми по подборам в атаке, но в плей-офф сильно добавили: в регулярке было 22,2%, в первых двух раундах 28%, против «Миннесоты» – 25%.

Победа на щитах во всех сериях плей-офф была одним из важнейших компонентов успеха «Далласа»: как минимум, в решающие мгновения они непременно вырывали себе дополнительные попытки.

15. Второй по полезности человек в «Мэвс» – новичок Дерек Лайвли

У Лайвли – +17,9, он размещается между Ирвингом и Дончичем по нетрейтингу . Как раз Лайвли – лучший в «Мэвс» по подборам в атаке, третий среди всех игроков в плей-офф по влиянию на оппонентов в качестве рим-протектора, плюс успешнее других «больших» «Мэвс» помогает разыгрывать двойки.

При этом Лайвли только исполнилось 20 лет. В детстве он потерял отца, который умер из-за передоза, по ходу этого сезона лишился матери, на протяжении долгого времени боровшейся с раком.

А еще «Даллас» получил Лайвли только благодаря тому, что специально слил прошлый сезон и отцепил себя от плей-офф. (Это официально подтвердил Марк Кьюбан).

16. «Даллас» позволяет только 51,1% из «краски», это третий показатель в лиге

Дерек Лайвли тут действительно третий – 35 из 71, 49%. А первым среди 17 игроков, которые защищались как минимум против 50 бросков, является его партнер Дэниэл Гэффорд. У него 38 из 84 (45%).

Сложно опять же сказать, насколько это отразится на нападении «Бостона». «Селтикс» не особенно активно атакуют внутрь (только 30% бросков, 26-е место в регулярке), за исключением лидеров: Брауна (39% владений), Тейтума (32%), Дрю (29%), у них троих 72% под кольцом. У «Селтикс» самый высокий процент с игры в плей-офф (62%), хотя и наименьшая доля бросков из трехсекундной (42%).

Ожидается, что защита внутри останется приоритетом «Далласа», даже в ущерб трехочковым.

17. Во-вторых, нас ждет битва за трехочковые из угла: «Даллас» лидирует в лиге по трехочковым из угла

Трехочковые из угла – важная часть стратегии «Мэвс» (4,6 из 11,6). Их нападение построено на том, что соперники вынуждены страховать под щитом и отдавать самые ценные точки на баскетбольной площадке. Пи Джей Вашингтон завалил аж 28 таких штук (ему не хватает 5 до рекорда Брюса Боуэна, установленного в 2007 году), Деррик Джонс – на втором месте с 17 штуками.

Проблема в том, что никто не умеет защищать эти места лучше, чем «Селтикс». В этом плей-офф они позволяли соперникам только 1,5 трехочкового из угла (из 6 попыток), в регулярке – 2,7 из 7,7. «Бостон» нацелен на то, чтобы защищать пик-н-ролл с использованием только двух игроков и не задействовать другую помощь.

18. «Даллас» отдает много трехочковых из угла

На другой стороне ситуация прямо противоположная: «Даллас» охотно отдает точки, которые считаются ключевыми в современном баскетболе – 3,8 из 11,1 попытки (второй результат с конца ).

И «Бостон» любит любые трехочковые, в том числе и угловые – 2,9 из 8,2

19. Деррик Джонс мог бы играть за «Бостон»

У Джонса самый большой перепад в игровом времени в этом плей-офф для людей, прошедших первый раунд (кроме Джоша Харта). В регулярке он проводил 23,5 минуты, в плей-офф – 31,2 минуты. До этого плей-офф его знали в основном как бестолкового попрыгунчика. Теперь он лучший защитник команды на периметре и дает 40% реализации трехочковых.

Прошлым летом Джонс отказался от опции в «Чикаго» и подписал с «Далласом» (он мог получить 3,2 млн, но согласился на 2 млн). При этом выбирал форвард между двумя командами: «Мэвс» и «Бостоном».

20. Дрю Холидэй начинал подготовку к сезону в «Милуоки»

Два человека могут завоевать свой второй титул в составе новой команды. Один из них – Кайри, у которого в случае победы будет столько же титулов, сколько у Леброна с момента их трагикомического расставания.

Другой – Дрю Холидэй. У него прямо противоположная история: если Ирвингу надоело быть в тени Джеймса, то Холидэй показался недостаточно качественным игроком самому Яннису, а потому сначала уехал в «Портленд» в обмен на Дэмиана Лилларда, а затем стал игроком «Бостона» за пачку Lays (как сказал Леброн Джеймс).

Меж тем, Лука Дончич называл Холидэя лучшим защитником, с которым он сталкивался на площадках НБА.

Дрю Холидэй только два раза съездил на Матч всех звезд, ни разу не выбирался в символическую сборную, но может во второй раз стать одним из определяющих людей в чемпионской команде.

21. «Бостон» идет на наименьшее число штрафных в истории (14,5 штрафного на 100 бросков с игры)

Все их три соперника до финала попали в топ-4 по самому низкому количеству штрафных бросков в истории плей-офф за серию: 13 на 100 – у «Кливленда», 15 на 100 – у «Майами», 16 на 100 – у «Пэйсерс».

У «Далласа» только в серии с «Оклахомой» было 17 на 100 попыток, в двух других сериях – 23 на 100 владений.

Именно здесь основная причина критики «легкого пути», что был у «Селтикс»: дело не только в их умении избегать нарушений, но и в том, что их соперники лишились основных триггеров нарушений (Батлера, Митчелла).

22. Джейсон Кидд ни разу не обыгрывал Джо Маззуллу

У них 4-0 за последние два года , «Бостон» Маззуллы всегда был сильнее как минимум на 9 очков.

В случае успеха Кидд принесет «Далласу» второй титул (из двух за всю историю клуба): один был в качестве игрока, другой – в качестве тренера.

23. «Бостон» присоседился к лучшим командам в истории

«Селтикс» проводят один из исторических сезонов. Их нетрейтинг в регулярке (+11,7) – третий в истории, сразу после «Чикаго» сезонов-1995/96 и 1996/97 (того «Чикаго», который играл в ослабленной расширением лиге). Их нетрейтинг в плей-офф (+10,4) – восьмой в истории на данный момент. «Бостон» – десятая команда, которая дошла до финала с 20 или меньше поражениями в регулярке и плей-офф за последние 40 лет (тут надо еще помнить, что современные команды не гонятся за победами в регулярке после того, как «Голден Стэйт» надорвался в 2016-м, и «Селтикс» откровенно пинали балду последний месяц).

Лишь одна из 10 команд с сопоставимым резюме не доехала до титула. Это все тот же «Голден Стэйт» – в 2016-м.

24. Лишь одна команда с посевом ниже 4-го брала титул

Это удавалось лишь «Рокетс» в сезоне-1994/95, у которых был шестой посев.

«Даллас» вырос на несколько голов после дедлайна на обмены, но с исторической перспективы им предстоит сделать чудо. Впрочем, они уже показали, что им нечто подобное по силам: по дороге в финал «Мэвс» снесли три команды с 50+ победами в регулярке . В этом веке такое делали только «Лейкерс» в 2001-м, 2008-м и 2010-м годах.

Фото: East News /Michael Dwyer/Associated Press/East News; Gettyimages.ru /Stacy Revere, Winslow Townson, Tim Heitman, Stephen Maturen, Stacy Revere