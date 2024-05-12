Кайри Ирвинг вытащил «Даллас»

«Даллас» забрал первую домашнюю игру и повел в серии с «Оклахомой» – 2-1. Соперников разделило всего одно владение, но эмоционально матч показался гораздо более значимым, переломным, в том смысле, что после него как будто нужно что-то радикально менять. Неслучайно главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт признал: «Сейчас мы играем не на том уровне, на какой, как мне казалось, мы способны ».

1. «Оклахому» убили под щитами

Краткое содержание предыдущих частей.

В первом матче «Оклахома» позаботилась о «краске» и сконцентрировалась на лидерах «Мэвс», позволяя бросать всем остальным, а они чаще промахивались. Это принесло «Тандер» легкую победу.

Во втором – «остальные» стали попадать. «Даллас» реализовал 49% с дистанции и отобрал преимущество площадки.

В третьем – необходимость помешать «остальным» привела к тому, что за «краску» отвечал только Чет Холмгрен. В результате чего «Мэвс» растерзали гостей в трехсекундной – забрали 30% подборов в нападении (15-6, но в какой-то момент было 14-1), получили на 10 бросков больше, выиграли по очкам второго шанса (16:9), выиграли по очкам внутри (52:40), реализовали 51% в «краске» …

Об уязвимости «Тандер» на щитах было известно задолго до весны, но они сами считали, что это может сказаться разве что против «Денвера». Теперь уже точно понятно, что размер имеет значение: в этом плей-офф команды, забравшие щит, выиграли 42 матча из 53. В полуфиналах Запада играют исключительно огромные команды, все они больше «Оклахомы», в том числе и «Даллас», который недвусмысленно заявил о своем преимуществе в габаритах в обеих выигранных встречах.

Удивительно, но на этот раз Дэйгнолт не стал выпускать дуэт Холмгрен-Джейлин Уильямс, который здорово выглядел в первых двух матчах и выдавал «+9», и словно проверял команду на прочность.

«Даллас» бросал не лучше соперника отовсюду – из-за дуги (у обоих 33%), с игры (43% против 47%), с линии (64% против 78%). Однако долго оставался на равных благодаря огромному преимуществу под щитами, заявив о себе как о «Никс» Западной конференции.

2. Лука Дончич страдал, но проявил себя в ключевых эпизодах

Когда словенца спросили, что у него болит, он ответил: «Все».

Собственно, характер матча предопределило здоровье Дончича. На разваливающихся коленях ему приходится таскать на себе тушу Лу Дорта. Эффективность лидера «Далласа» обвалилась: он опять никак не мог попасть из-за дуги (1 из 4) да и в трехсекундной не преуспел (6 из 13), в основном зарабатывая очки только тогда, когда оказался непосредственно под дыркой.

Все смотрели на то, как Дончич бесконечно ноет – жалуется на Дорта и пытается посадить его на фолы всеми законными и незаконными способами, клянчит штрафные (всего 10), каждый раз останавливается, чтобы переговорить с судьями.

А надо было смотреть на то, как Дончич выдает один из самых вдохновенных матчей, которые мы видели в этом плей-офф. Словенец забрал 15 подборов (3 на чужом щите) и определил результат в нескольких важнейших владениях: когда в защите вышел на подстраховку и закрыл воздух Гилджесу-Александеру и когда перехватил мяч в центре площадки после ошибки Айзейи Джо. Он вновь страшно рухнул на паркет, ударившись спиной после столкновения с Дортом, и даже попытался того злобно пнуть. Дончич с трудом передвигался, часто зависал у центрального круга (его процент использования снизился до 26,8), играл не в свой баскетбол, но каким-то образом договорился со своим организмом, чтобы в заключительной четверти быть исключительно полезным.

3. «Оклахома» вновь вышла с Гидди в старте

Джош Гидди был совершенно бесполезен в двух первых матчах – он провел в общей сложности 28 минут и заработал «-27» по показателю «плюс-минус». С бросающим Айзеей Джо «Оклахома» тут же преображалась.

Однако Дэйгнолт ничего не изменил и на этот раз. Гидди вышел в старте, получил карт-бланш для открытых попыток с дуги (1 из 4), получил несколько комбинаций специально под его проходы (3 из 4).

И все равно за 13 минут остался с «-1».

В третьей четверти у Дэйгнолта уже не было других вариантов, кроме как убрать австралийца. «Даллас» закрыл «краску», и с Гидди, к которому никто не думал выходить, на площадке эффект удушения многократно усиливался.

4. У успеха «Далласа» нет конкретного имени

«Даллас», как и во второй встрече, выдал важнейший рывок – 16:0 – в третьей четверти, когда на площадке не было Луки Дончича.

Перед серией казалось, что «Оклахома» глубже соперника – и должна главным образом озаботиться защитой против лидеров. Но Джейсон Кидд бросает вот эти необычные сочетания, которые работают чуть ли не более гармонично в отсутствие словенца (и провоцируют подспудный дискурс о том, что партнерам не нравится с ним играть). «Даллас» наконец преуспел в том, чтобы создать для Дончича подходящее окружение, в том числе такое, которое здорово выглядит и в те минуты, когда он сидит. Тогда у «Мэверикс» нет проблемных мест в защите, есть классический плеймейкер в лице Кайри Ирвинга и сбалансированная игра в атаке, которая выигрышно смотрится на контрасте с обычной. Плюс от них исходят другая энергия: им удается хорошо бежать и получать открытые броски.

Пи Джей Вашингтон стал главным героем «Далласа» – он взял на себя больше всех попыток (23), реализовал 5 из 12 из-за дуги, набрал 27 очков . Джош Грин закончил с «+15» по показателю плюс-минус за 15 минут – защищался, бежал, двигал мяч, хотя по протоколу вроде бы ничего интересного не сделал (1 из 3, 1 передача, 1 потеря). Дерек Лайвли стал лучшим по плюс-минусу («+16») и был символом «Далласа» в этой игре – 2 из 7 с игры, но много полезных активностей под щитами.

5. «Оклахома» использовала против Лайвли «Хэк-э-Шак»

К четвертой четверти «Тандер» неожиданно впали в совершенное отчаяние и постарались перевернуть игру методом, который давно не видели в плей-офф НБА. Игроки «Оклахомы» специально ставили на линию Дерека Лайвли, вспомнив, что у новичка только 50% штрафных в дебютном сезоне.

Сначала все получалось – Лайвли реализовал лишь 1 из 4. Джейсон Кидд даже спрятал его и перешел на маленькую пятерку с Хардуэем. Что мгновенно отразилось в очках Холмгрена, взявшего подбор на чужом щите.

Однако потом все сложилось само собой. Лайвли вернули на защиту, потом «Оклахома» успела нарушить правила прежде, чем Кидд что-то предпринял, но на этот раз центровой выручил команду – он положил все следующие 4 попытки и заставил Дэйгнолта отказаться от тактики.

Это крайне важный момент и в серии, и вообще для становления юного центрового.

«Знаю, что мама поддерживает меня, – сказал он после. – Она смотрит на меня с небес и говорит мне, что надо забить эти чертовы штрафные. Так что пришлось так и сделать».

6. Необъяснимый запор «Оклахомы» в четвертой четверти

Заключительная четверть стала худшей для «Тандер»: в первой еще были пробы Гидди и попытки заиграть Холмгрена, отражавшиеся на эффективности, в четвертой – командная игра постепенно испарялась.

Дэйгнолт сумел устранить основной недостаток своей команды. В последние 12 минут «Оклахома» выиграла борьбу на отскоках – 16-8 (5 на чужом щите против 0).

Нападение не то чтобы перестало работать, но «Оклахома» отказывалась от неплохих возможностей в поисках более предпочтительных и в результате вязла в чужой обороне. «Даллас» закрыл трехсекундную, а атаковать издали было некому: у «Тандер» 2 из 8 из-за дуги в четвертой, Холмгрен не бросил ни разу и закончил матч с 0 из 2.

Гилджес-Александер – у него во второй игре подряд больше 30-10-5 (31 очко, 10 подборов, 6 передач, 2 перехвата, 4 блока) – увидел во всем этом сигнал, что необходимо все делать самому. Поначалу он потащил за собой – положил трехочковый, несколько раз заработал штрафные. Вот только с каждым новым владением это все было все более предсказуемо, и вышло так, что лидер копает остальным могилу: его либо вынуждали атаковать со средней (0 из 4), либо заставляли идти влево, а там сдваивались и нейтрализовывали все возможности для передачи (0 передач, 3 потери) . Ладно, Деррик Джонс, перед ним оказывались и Лайвли, и Ирвинг, и Дончич, но лидер «Тандер» заигрывался и не мог ничего придумать, кроме как избавиться от мяча после того, как потратил полвладения на обыгрыш.

Пожалуй, бессилие Гилджеса-Александера в решающие минуты – как раз то, что оставило такое гнетущее впечатление от игры «Оклахомы» в третьем матче. Хотя ничего критичного, в общем-то, не случилось.

7. Кайри Ирвинг – как самый опытный – все решил

Конечно, нужно помнить, что у «Оклахомы» в эти минуты был максимально сложный соперник. Ирвинг, как обычно, все прогулял в первых трех четвертях, но напомнил, что, кроме ЧП, его в баскетболе давно ничего не интересует: когда игра окончательно дошла до стадии несмотрибельный возни, баскетбольный фокусник всех спас.

«Мэверикс» выглядели не намного лучше «Оклахомы» – с дуги тоже никто не мог попасть, кран Пи Джея Вашингтона перекрыли, Дончич ничего толком не давал, но хотя бы не портил…

И вот для такого момента «Даллас» больше года и готовил Ирвинга, создал ему комфортные условия, убедил думать о баскетболе, а не о форме Земли, переписал его медийный образ, вернул идеального Робина, идеального спутника для Леброна и новой – белой и упитанной – версии Леброна.

Короче, там, где «Даллас» выбросил 4 из 12, Ирвинг выскочил и сделал 4 из 4, в одиночку оказавшись в три раза более ценным, чем вся остальная команда . Все это было запредельно сложно: обыгрыши лучших защитников «Оклахомы», попадания с отклонением. Есть ощущение, что именно он и сбил Гилджеса-Александера с толку: тот тоже захотел отвечать вот такими стритбольными обыгрышами один на один и сложными бросками, но потерпел поражение в этом батле. В решающий момент Ирвинг вытащил из рукава и тот самый бросок в концовке с «Денвером» – прошел Джейлена Уильямса и положил левой рукой, выпрыгнув с линии штрафных.

8. «Оклахома» допускает странные потери

При всем великолепии Ирвинга запомнится после этого матча, конечно, одно владение: за 2 минуты до конца при «-3» у «Оклахомы» они поймали разыгрывающего «Далласа» в ловушку и отобрали у него мяч. Должен был последовать выход 3 в 2, но тут Айзейя Джо отдал небрежную передачу поперек площадки, которая оказалась в руках Луки Дончича. Вместо легких очков «Тандер» получили выход 3 в 1 и лэй-ап от словенца.

У «Тандер» в третьем матче равенство с «Далласом» по ошибкам (по 13) и полное соответствие почти идеальным нормам регулярного чемпионата (12,7). Однако несколько раз молодые игроки – Джейлен Уильямс и Аарон Уиггинс – выбрасывали мяч в аут при отсутствии какого-либо давления со стороны соперника.

Все это – стритбольный угар Гилджеса-Александера, проблемы Холмгрена, вот такие нелепые ошибки – видимо, и попадают под категорию «отсутствие опыта».

Фото: Gettyimages.ru /Tim Heitman