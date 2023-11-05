Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера

Проблема 21-летнего Джоша Гидди.

Очередная потенциальная звезда НБА стала фигурантом внутреннего расследования лиги. На этой неделе австралийского защитника «Тандер» Джоша Гидди заподозрили в связях с несовершеннолетней девушкой после появления нескольких компрометирующих видео и фотоматериалов в социальных сетях.

Кто такой Джош Гидди?

Гидди был выбран «Оклахомой» под шестым номером на драфте-2021. Двухметровый разыгрывающий (официально его рост – 203 сантиметра) понравился боссам «Тандер» сочетанием габаритов, мобильности и баскетбольного интеллекта. Он стал самым юным игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, а также первым игроком после Оскара Робертсона, кому удалось сделать три трипл-дабла подряд в первом сезоне.

Несмотря на то, что за два года в лиге австралиец не исправил свой главный дефект (отсутствие броска, в прошлом году он реализовывал 33% из-за дуги), в нем видят одного из тех, кто будет определять будущее НБА. Например, в свежем выпуске 25 лучших игроков НБА младше 25 лет ESPN поставил австралийца на 18-ю позицию:

«Вместе с Шэем Гилджесом-Александером он показал себя как один из краеугольных камней молодой «Оклахомы», он одновременно и определяет игру команды в роли разыгрывающего, и выступает в роли лучшего подбирающего. За два первых сезона в НБА Гидди собрал 8 трипл-даблов, и каждый раз, выходя на площадку, он имеет возможность сделать еще один. Ему еще нужно поработать над броском, как над стабильностью, так и над дальностью, но это его единственный минус. В остальном он обещает быть игроком уровня Матча всех звезд».

Новый сезон у Гидди получается не таким удачным, хотя, например, он здорово разрывал «Голден Стэйт» во внутрисезонном турнире – 19 очков, 8 из 14 с игры, 6 передач. Однако его временные сложности скорее говорят о том, что он все же не совсем подходит «Оклахоме», где и без него хватает людей, умеющих креативить с мячом, и где нуждаются в людях, умеющих таскать рояль и растягивать защиту для Гилджеса-Александера и Джейлена Уильямса.

Карьера Гидди развивается ровно так, как и предполагали в «Тандер», выбирая его на драфте выше более раскрученного Джонатана Куминги. Он попал во вторую символическую сборную новичков в своем первом сезоне. Помог «Оклахоме» добраться до зоны плей-ин уже во втором сезоне. Здорово выступил на чемпионате мира, где получил приз «Восходящая звезда». И на третий сезон выходит в стартовой пятерке «Тандер», которые на данный момент идут на втором месте в Западной конференции.

Действующий контракт защитника рассчитан еще на два сезона. Ожидалось, что летом 2025 года он теоретически будет претендовать на соглашение размером 200-250 миллионов долларов, подобное тому, что подписал Энтони Эдвардс, и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории австралийского баскетбола.

Гидди – сын легенды австралийского баскетбола Уоррика Гидди. У него многолетние контракты с Nike и австралийским производителем хлопьев Weet-Bix.

21 год ему исполнился месяц назад.

Что известно на данный момент?

В среду анонимный аккаунт @creaktwizz в социальной сети X опубликовал несколько снимков и видео, на которых Джош Гидди появляется в обществе несовершеннолетней девушки по имени Лив Кук . Согласно информации из выпуска журнала старшей школы Ньюпорт-Харбор от октября 2022 года, она учится в 11 классе школы в округе Ориндж, Калифорния, то есть предположительно ей 15 или 17 лет.

Аккаунт, опубликовавший снимки, почти сразу же был удален. Его автор сделал такую подводку: «Джош Гидди из «Оклахомы» с несовершеннолетней. На первом видео он общается с ее братом. Это отвратительно, его нужно наказать. Мы не можем это больше скрывать. Это нужно видеть. Девушка – джуниор в старшей школе».

Он также опубликовал несколько совместных фотографий.

На одной из них надпись: «Только что потрахалась с Джошем Гидди».

В одном из видеороликов Гидди обращается к брату девушки: «Как жизнь, чувак? Мы тут стоим перед клубом, я и моя девочка, сейчас поедем ко мне».

В другом – он говорит: «Я здесь с твоей замечательной сестрой».

Что происходит теперь?

История завирусилась в среду. В четверг в Штатах отмечали День благодарения. И только в пятницу НБА подала признаки жизни – было официально объявлено, что лига инициировала расследование по поводу появившихся обвинений .

К этому моменту одноклубник Гидди по «Тандер» Чет Холмгрен удалил их совместные фотографии.

Гидди удалил свои соцсети и в пятницу отказался отвечать на вопросы журналистов.

«Я понимаю ваш вопрос, само собой, – сказал он. Прекрасно понимаю, что вы, парни, хотите узнать об этом. Но прямо сейчас мне нечего вам сказать».

Со стороны правоохранительных органов никакой информации не поступало. И сообщается, что пока полиция никак не задействована.

Пока же нет никакой информации, сколько точно лет девушке (ей может быть от 15 до 17) и где Гидди с ней общался. В разных штатах Америки разный возраст согласия: в Калифорнии, где предположительно проживает Лив Кук, это 18 лет, а Оклахоме, где выступает Гидди – 16 лет .

По законодательству Оклахомы, если 15-летняя девушка занимается сексом с человеком старше 18 лет, тому предъявляют обвинение в изнасиловании второй степени. Что грозит тюремным сроком от 1 до 15 лет.

Фото: Gettyimages.ru/Kelsey Grant, Christian Petersen