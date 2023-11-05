Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера
Проблема 21-летнего Джоша Гидди.
Очередная потенциальная звезда НБА стала фигурантом внутреннего расследования лиги. На этой неделе австралийского защитника «Тандер» Джоша Гидди заподозрили в связях с несовершеннолетней девушкой после появления нескольких компрометирующих видео и фотоматериалов в социальных сетях.
Кто такой Джош Гидди?
Гидди был выбран «Оклахомой» под шестым номером на драфте-2021. Двухметровый разыгрывающий (официально его рост – 203 сантиметра) понравился боссам «Тандер» сочетанием габаритов, мобильности и баскетбольного интеллекта. Он стал самым юным игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, а также первым игроком после Оскара Робертсона, кому удалось сделать три трипл-дабла подряд в первом сезоне.
Несмотря на то, что за два года в лиге австралиец не исправил свой главный дефект (отсутствие броска, в прошлом году он реализовывал 33% из-за дуги), в нем видят одного из тех, кто будет определять будущее НБА. Например, в свежем выпуске 25 лучших игроков НБА младше 25 лет ESPN поставил австралийца на 18-ю позицию:
«Вместе с Шэем Гилджесом-Александером он показал себя как один из краеугольных камней молодой «Оклахомы», он одновременно и определяет игру команды в роли разыгрывающего, и выступает в роли лучшего подбирающего. За два первых сезона в НБА Гидди собрал 8 трипл-даблов, и каждый раз, выходя на площадку, он имеет возможность сделать еще один. Ему еще нужно поработать над броском, как над стабильностью, так и над дальностью, но это его единственный минус. В остальном он обещает быть игроком уровня Матча всех звезд».
Новый сезон у Гидди получается не таким удачным, хотя, например, он здорово разрывал «Голден Стэйт» во внутрисезонном турнире – 19 очков, 8 из 14 с игры, 6 передач. Однако его временные сложности скорее говорят о том, что он все же не совсем подходит «Оклахоме», где и без него хватает людей, умеющих креативить с мячом, и где нуждаются в людях, умеющих таскать рояль и растягивать защиту для Гилджеса-Александера и Джейлена Уильямса.
Карьера Гидди развивается ровно так, как и предполагали в «Тандер», выбирая его на драфте выше более раскрученного Джонатана Куминги. Он попал во вторую символическую сборную новичков в своем первом сезоне. Помог «Оклахоме» добраться до зоны плей-ин уже во втором сезоне. Здорово выступил на чемпионате мира, где получил приз «Восходящая звезда». И на третий сезон выходит в стартовой пятерке «Тандер», которые на данный момент идут на втором месте в Западной конференции.
Действующий контракт защитника рассчитан еще на два сезона. Ожидалось, что летом 2025 года он теоретически будет претендовать на соглашение размером 200-250 миллионов долларов, подобное тому, что подписал Энтони Эдвардс, и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории австралийского баскетбола.
Гидди – сын легенды австралийского баскетбола Уоррика Гидди. У него многолетние контракты с Nike и австралийским производителем хлопьев Weet-Bix.
21 год ему исполнился месяц назад.
Что известно на данный момент?
В среду анонимный аккаунт @creaktwizz в социальной сети X опубликовал несколько снимков и видео, на которых Джош Гидди появляется в обществе несовершеннолетней девушки по имени Лив Кук. Согласно информации из выпуска журнала старшей школы Ньюпорт-Харбор от октября 2022 года, она учится в 11 классе школы в округе Ориндж, Калифорния, то есть предположительно ей 15 или 17 лет.
Аккаунт, опубликовавший снимки, почти сразу же был удален. Его автор сделал такую подводку: «Джош Гидди из «Оклахомы» с несовершеннолетней. На первом видео он общается с ее братом. Это отвратительно, его нужно наказать. Мы не можем это больше скрывать. Это нужно видеть. Девушка – джуниор в старшей школе».
Он также опубликовал несколько совместных фотографий.
На одной из них надпись: «Только что потрахалась с Джошем Гидди».
В одном из видеороликов Гидди обращается к брату девушки: «Как жизнь, чувак? Мы тут стоим перед клубом, я и моя девочка, сейчас поедем ко мне».
В другом – он говорит: «Я здесь с твоей замечательной сестрой».
Что происходит теперь?
История завирусилась в среду. В четверг в Штатах отмечали День благодарения. И только в пятницу НБА подала признаки жизни – было официально объявлено, что лига инициировала расследование по поводу появившихся обвинений.
К этому моменту одноклубник Гидди по «Тандер» Чет Холмгрен удалил их совместные фотографии.
Гидди удалил свои соцсети и в пятницу отказался отвечать на вопросы журналистов.
«Я понимаю ваш вопрос, само собой, – сказал он. Прекрасно понимаю, что вы, парни, хотите узнать об этом. Но прямо сейчас мне нечего вам сказать».
Со стороны правоохранительных органов никакой информации не поступало. И сообщается, что пока полиция никак не задействована.
Пока же нет никакой информации, сколько точно лет девушке (ей может быть от 15 до 17) и где Гидди с ней общался. В разных штатах Америки разный возраст согласия: в Калифорнии, где предположительно проживает Лив Кук, это 18 лет, а Оклахоме, где выступает Гидди – 16 лет.
По законодательству Оклахомы, если 15-летняя девушка занимается сексом с человеком старше 18 лет, тому предъявляют обвинение в изнасиловании второй степени. Что грозит тюремным сроком от 1 до 15 лет.
Фото: Gettyimages.ru/Kelsey Grant, Christian Petersen
Другой чел спит с девушкой из старшей школы по очевидному обоюдном согласию и причем там возможно вообще минимальная разница в возрасте между ними: давайте дадим ему срок и выкинем из нба.
Интересная логика, надеюсь, у Гидди все будет в порядке.
Ну вот никого не интересует это,, если формально девушка не достигла возраста согласия (в США в зависимости от штата от 16 до 18 лет), а парнише больше 18 лет.
Там органы по факту обязаны "возбудиться", так работают законы в большинстве стран мира, прикинь?
А девчуле судя по посту может быть только 15 лет.
Тут цимес в том, что этот тупорез догадался выложить в сеть на себя компромат. Органы и возбудились.
Правда ничем для него это не закончится, т.к если девушка не конченная, то ничего не докажут: оба скажут что сексом не занимались и вообще катались на единорогах держась за руки и кушали мороженое.
Но думать то башкой нужно, что в соцсетях постить, ага.
Секс - это естество людское, на нём всё человечество держится все века. Это данность. Как и то, что девочки физиологически "взрослеют" раньше парней. Медицинский факт.
Я сам отец (дочери 14 лет) и да, мы конечно с женой её правильно воспитываем, намекаем что спешить не нужно и как отцу мне конечно было бы неприятно что кто-то там может войти с ней в соитие старше её....но жизнь это жизнь.
Более молодые девочки тянутся к парням постарше. Так было и будет.
Тут ну не сработают запреты: подросткам свойственно познавать своё тело и тело других.
Как по мне, лишь бы большой разницы в возрасте не было (типа 15/16 лет и 30-летний) и предохранялись. Это база.
Остальное никак не отменить: противоположный пол будет притягиваться друг к другу и заниматься сексом. Так устроена жизнь, да.
Ну и если ей реально 15, то и в Оклахоме это тоже было бы изнасилование (совращение) малолетней.
И да, в таком случае - это он сам по глупости сломал себе жизнь и карьеру
Интересно еще посмотреть на родителей девки. Им вообще по барабану, что у них дочь встречается со звездой нба?
в Оклахоме именно такие законы, какие хочет население Оклахомы. за такую "мелочь" в некоторых консервативных штатах можно чуть ли не пулю в лоб получить, хоть дочурка и согласная была. но обычно заставляют жениться. это очень расхожее выражение - shotgun wedding.
в целом, законы страны и штата, в котором ты живёшь и работаешь, надо соблюдать. особенно те, за которые можно на несколько лет отъехать. из-за разницы в возрасте согласия и отношения к марихуане, в США надо быть особенно осторожным.
дело не в законах, а в полной безмозглости малолеток, которые сами это в сеть сливают. именно поэтому с ними лучше не связываться. ну или предварительно очень внимательно изучить законодательство.
Пока в истории куча вопросов:
Аккаунт - анонимный, но явно близкий к "паре". Спрашивается - зачем?
Ещё непонятно - правда ли это, или фейк.
Или полу-фейк. Обниматься можно и в 15. О сексе говорит только одна фраза типа коммента на фотке. Был ли секс реально?
Гидди из Оклахомы, деваха из Калифорнии. Они реально встречаются уже какое-то время или он ёё типа подцепил в клубе (на самом деле она его), после чего она его просто подставила?
Скорее всего сейчас полиция уже вышла на родителей девахи, ключевой момент - их отношение. Они могут как всё отмазать, мол: "да, Гидди друг семьи. У него с нашей дочкой ничего не было, это всё грязные инсинуации", как и подлить масла в огонь - "мы ничего не знали, нам вчера дочка всё рассказала, ах он паразит".
В любом случае у Гидди впереди весьма нервный и затратный период.
Последнее слово всё равно будет за девицей. Сам факт того что она не девственница, никаким образом не подтвердит что "проткнул" её именно он, т.к если они занимались сексом в презике, никаких биологических следов остаться не должно. Скажет что увлеклась игрой с огурцом в ванной и повредила девственную плеву. Всё.
Так что тут на 100% от её показаний зависит.
Вот не понял про трипл-даблы, у Луки в первом сезоне их 8.
но опять-таки, она может сказать, что ничего не было. люди вряд ли поверят, но доказательств не будет.
Да чë говорить, даже в американских фильмах есть фишечка, где парни/мужчины уточняют возраст девушек (ну условно: а ей 16 то есть уже??), что намекает на серьёзную тематику в сексуальных отношениях, что может повлечь последствия.
Другое дело, что вообще ни разу не секрет, что формально совершеннолетние занимаются сексом с формально несовершеннолетними. Это было и будет и у большинства без последствий, т.к по взаимному согласию.
Другое дело что надо быть конченным тупорезом, чтобы выкладывать темы контакта с несовершеннолетними в сеть. Там даже если девушка не против, органы по идее обязаны возбудиться без её согласия. Короче тупость и кринж.