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Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера

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Проблема 21-летнего Джоша Гидди.

Очередная потенциальная звезда НБА стала фигурантом внутреннего расследования лиги. На этой неделе австралийского защитника «Тандер» Джоша Гидди заподозрили в связях с несовершеннолетней девушкой после появления нескольких компрометирующих видео и фотоматериалов в социальных сетях.   

Кто такой Джош Гидди?

Гидди был выбран «Оклахомой» под шестым номером на драфте-2021. Двухметровый разыгрывающий (официально его рост – 203 сантиметра) понравился боссам «Тандер» сочетанием габаритов, мобильности и баскетбольного интеллекта. Он стал самым юным игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, а также первым игроком после Оскара Робертсона, кому удалось сделать три трипл-дабла подряд в первом сезоне.

Несмотря на то, что за два года в лиге австралиец не исправил свой главный дефект (отсутствие броска, в прошлом году он реализовывал 33% из-за дуги), в нем видят одного из тех, кто будет определять будущее НБА. Например, в свежем выпуске 25 лучших игроков НБА младше 25 лет ESPN поставил австралийца на 18-ю позицию:

«Вместе с Шэем Гилджесом-Александером он показал себя как один из краеугольных камней молодой «Оклахомы», он одновременно и определяет игру команды в роли разыгрывающего, и выступает в роли лучшего подбирающего. За два первых сезона в НБА Гидди собрал 8 трипл-даблов, и каждый раз, выходя на площадку, он имеет возможность сделать еще один. Ему еще нужно поработать над броском, как над стабильностью, так и над дальностью, но это его единственный минус. В остальном он обещает быть игроком уровня Матча всех звезд».   

Новый сезон у Гидди получается не таким удачным, хотя, например, он здорово разрывал «Голден Стэйт» во внутрисезонном турнире – 19 очков, 8 из 14 с игры, 6 передач. Однако его временные сложности скорее говорят о том, что он все же не совсем подходит «Оклахоме», где и без него хватает людей, умеющих креативить с мячом, и где нуждаются в людях, умеющих таскать рояль и растягивать защиту для Гилджеса-Александера и Джейлена Уильямса.

Карьера Гидди развивается ровно так, как и предполагали в «Тандер», выбирая его на драфте выше более раскрученного Джонатана Куминги. Он попал во вторую символическую сборную новичков в своем первом сезоне. Помог «Оклахоме» добраться до зоны плей-ин уже во втором сезоне. Здорово выступил на чемпионате мира, где получил приз «Восходящая звезда». И на третий сезон выходит в стартовой пятерке «Тандер», которые на данный момент идут на втором месте в Западной конференции.

Действующий контракт защитника рассчитан еще на два сезона. Ожидалось, что летом 2025 года он теоретически будет претендовать на соглашение размером 200-250 миллионов долларов, подобное тому, что подписал Энтони Эдвардс, и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории австралийского баскетбола.

Гидди – сын легенды австралийского баскетбола Уоррика Гидди. У него многолетние контракты с Nike и австралийским производителем хлопьев Weet-Bix.

21 год ему исполнился месяц назад.

Что известно на данный момент?

В среду анонимный аккаунт @creaktwizz в социальной сети X опубликовал несколько снимков и видео, на которых Джош Гидди появляется в обществе несовершеннолетней девушки по имени Лив Кук. Согласно информации из выпуска журнала старшей школы Ньюпорт-Харбор от октября 2022 года, она учится в 11 классе школы в округе Ориндж, Калифорния, то есть предположительно ей 15 или 17 лет.

Аккаунт, опубликовавший снимки, почти сразу же был удален. Его автор сделал такую подводку: «Джош Гидди из «Оклахомы» с несовершеннолетней. На первом видео он общается с ее братом. Это отвратительно, его нужно наказать. Мы не можем это больше скрывать. Это нужно видеть. Девушка – джуниор в старшей школе».

Он также опубликовал несколько совместных фотографий.

На одной из них надпись: «Только что потрахалась с Джошем Гидди».

В одном из видеороликов Гидди обращается к брату девушки: «Как жизнь, чувак? Мы тут стоим перед клубом, я и моя девочка, сейчас поедем ко мне».

В другом – он говорит: «Я здесь с твоей замечательной сестрой».

Что происходит теперь?

История завирусилась в среду. В четверг в Штатах отмечали День благодарения. И только в пятницу НБА подала признаки жизни – было официально объявлено, что лига инициировала расследование по поводу появившихся обвинений.

К этому моменту одноклубник Гидди по «Тандер» Чет Холмгрен удалил их совместные фотографии.   

Гидди удалил свои соцсети и в пятницу отказался отвечать на вопросы журналистов.

«Я понимаю ваш вопрос, само собой, – сказал он. Прекрасно понимаю, что вы, парни, хотите узнать об этом. Но прямо сейчас мне нечего вам сказать».

Со стороны правоохранительных органов никакой информации не поступало. И сообщается, что пока полиция никак не задействована.

Пока же нет никакой информации, сколько точно лет девушке (ей может быть от 15 до 17) и где Гидди с ней общался. В разных штатах Америки разный возраст согласия: в Калифорнии, где предположительно проживает Лив Кук, это 18 лет, а Оклахоме, где выступает Гидди – 16 лет.

По законодательству Оклахомы, если 15-летняя девушка занимается сексом с человеком старше 18 лет, тому предъявляют обвинение в изнасиловании второй степени. Что грозит тюремным сроком от 1 до 15 лет.

Фото: Gettyimages.ru/Kelsey Grant, Christian Petersen

108 комментариев

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Дмитрий Медведев
Массовая истерия. Парень и сам, буквально, вчера стал полностью совершеннолетним. Совсем не хочется что бы Окла потеряла его и за такого пустяка.
+112
-19
+93
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ksamax
Ммм, восьмиклассница
+88
-5
+83
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Askquf
Чел избивает жену жену на глазах у общих детей: условочка и сезончик пропустил.
Другой чел спит с девушкой из старшей школы по очевидному обоюдном согласию и причем там возможно вообще минимальная разница в возрасте между ними: давайте дадим ему срок и выкинем из нба.
Интересная логика, надеюсь, у Гидди все будет в порядке.
+84
-9
+75
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Syndycate
Вот друзья называется, запахло жаренным - сразу совместные фото удалил)
+34
-6
+28
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Stranfio
Ответ Forza
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Слишком много непроверенной информации, если есть условно 17 и сам половой акт был в Оклахоме это один вопрос, если же это было в Калифорнии, это уже более серьезный момент, но меня не это волнует, а то как это вовремя происходит вчера был день без матчей НБА , было пусто инфополе и с какого-то левого аккаунта выкидывается видео в сеть, так что все это может быть черным пиаром с тем моментом чтобы вывести из игры именно Гидди, все равно будет расследование НБА и мы еще узнаем вердикт, но все как-то мутно.
+31
-7
+24
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Montenegro Serbian
Ответ Solpin
Чего ж дикого-то? 17-летняя кобыла пишет, что только что потрахалась со звездой, а звезда оказывается педофилом штоле?
Тут нет ничего дикого. Загвоздка в законах, что неважно, имело место быть что девушка согласна (ну логично, иначе бы брякнула заяву на износ).
Ну вот никого не интересует это,, если формально девушка не достигла возраста согласия (в США в зависимости от штата от 16 до 18 лет), а парнише больше 18 лет.
Там органы по факту обязаны "возбудиться", так работают законы в большинстве стран мира, прикинь?
А девчуле судя по посту может быть только 15 лет.
Тут цимес в том, что этот тупорез догадался выложить в сеть на себя компромат. Органы и возбудились.

Правда ничем для него это не закончится, т.к если девушка не конченная, то ничего не докажут: оба скажут что сексом не занимались и вообще катались на единорогах держась за руки и кушали мороженое.
Но думать то башкой нужно, что в соцсетях постить, ага.
+23
-3
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ЮраКрасноярск
Ответ Дмитрий Медведев
Массовая истерия. Парень и сам, буквально, вчера стал полностью совершеннолетним. Совсем не хочется что бы Окла потеряла его и за такого пустяка.
Извините, но для восходящих звезд спорта нет отдельного уголовного кодекса (или как эти законы зовутся в США). Будет отвечать по букве закона.
+22
-3
+19
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Ed Monix
Если фотки всё же действительно с анонимного аккаунта, как тут утверждается, то тогда ведь кто угодно мог пришпандурить туда любую подпись. На это большого ума не надо. И тогда это не повод для обвинений. Разберутся.
+18
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+18
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Montenegro Serbian
Ответ Astin
своей будущей дочке также скажешь??
Не перебарщивай в морализме.
Секс - это естество людское, на нём всё человечество держится все века. Это данность. Как и то, что девочки физиологически "взрослеют" раньше парней. Медицинский факт.
Я сам отец (дочери 14 лет) и да, мы конечно с женой её правильно воспитываем, намекаем что спешить не нужно и как отцу мне конечно было бы неприятно что кто-то там может войти с ней в соитие старше её....но жизнь это жизнь.
Более молодые девочки тянутся к парням постарше. Так было и будет.
Тут ну не сработают запреты: подросткам свойственно познавать своё тело и тело других.
Как по мне, лишь бы большой разницы в возрасте не было (типа 15/16 лет и 30-летний) и предохранялись. Это база.
Остальное никак не отменить: противоположный пол будет притягиваться друг к другу и заниматься сексом. Так устроена жизнь, да.
+18
-4
+14
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Swhat
Ответ Askquf
Чел избивает жену жену на глазах у общих детей: условочка и сезончик пропустил. Другой чел спит с девушкой из старшей школы по очевидному обоюдном согласию и причем там возможно вообще минимальная разница в возрасте между ними: давайте дадим ему срок и выкинем из нба. Интересная логика, надеюсь, у Гидди все будет в порядке.
Какая логика это законы такие в сша
+15
-1
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Vadim Medvedev
Ответ Дмитрий Медведев
Массовая истерия. Парень и сам, буквально, вчера стал полностью совершеннолетним. Совсем не хочется что бы Окла потеряла его и за такого пустяка.
ну если девке 15, то это не пустяк, а чистейшая уголовщина в большинстве стран мира, в том числе в австралии и во всех штатах США
+16
-3
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Алексей Виноградов
Ответ Syndycate
Вот друзья называется, запахло жаренным - сразу совместные фото удалил)
ну какие друзья, коллеги на работе со стажем всего в несколько месяцев. ;-)
+12
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Алексей Виноградов
Ответ Иван Шуткин
Главный дефект отсутствие броска ,а зачем такой баскетболист нужен в принципе ,тем более разыгравающий )
может за тем, что он и без броска больше пользы на площадке приносит, чем 80% игроков лиги? ;-)
+9
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vufer
Ответ Самый адовый Крикун
"Он стал самым юным игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, а также первым игроком после Оскара Робертсона, кому удалось сделать три трипл-дабла в первом сезоне" Вот не понял про трипл-даблы, у Луки в первом сезоне их 8.
3 трипла подряд
+9
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Tiemme
Ответ Forza
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Безответственно не совершить такое, а сообщить об этом всему миру! Глядя на фотку этой парочки, с трудом вериться, что среди них есть потерпевшая сторона. Трахались бы себе сколько влезет, и молчали бы об этом, и все были бы счастливы. Но неистовая тяга современной молодежи к эксбиционизму и поиску всеобщего одобрения своим поступкам из-за дикой неуверенности в себе, порождает такие вот ситуации… Куда катиться мир…
+10
-2
+8
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Дмитрий Шаповал
Ответ Spit@ma
Да 👏 здравствует Америка. Страна свободных людей!
Да как и везде, ничего особенного. Не нужно делать акцент на этом
+7
0
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justbored
Ответ ты не прав
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are you for real?))
+12
-5
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Solpin
Ответ Andreas Soffliggare
В Штатах с этим строго. Знаменитый кинорежиссер Роман Полански до сих пор скрывается от правосудия, хотя прошло 46 лет.
Полански накормил наркотиками и трахнул бесчувственное тело 13-летней девочки. Разница есть?
+8
-1
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vufer
Ответ leon01
изнасилование это уже слишком...«Только что потрахалась с Джошем Гидди».- это она написала, типа с гордостью...перед подружками.и это изнсилование??...чпокал бы её в Оклахоме и всё было бы норм,парнишка дуралей...но это не значит ,что ему надо ломать жизнь и карьеру. ошрафовать и выпороть солдатским ремнём
Ну если секс был реально - по закону это да, изнасилование (совращение) малолетней.

Ну и если ей реально 15, то и в Оклахоме это тоже было бы изнасилование (совращение) малолетней.

И да, в таком случае - это он сам по глупости сломал себе жизнь и карьеру
+8
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Насонов Дмитрий
Ответ ты не прав
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Педофилия - это связь с лицом, не достигшим половой зрелости. Тут явно другой случай. Это может быть противозаконно, но это не педофилия.
+8
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greatst
Ответ Дмитрий Медведев
Массовая истерия. Парень и сам, буквально, вчера стал полностью совершеннолетним. Совсем не хочется что бы Окла потеряла его и за такого пустяка.
хм, ну "пустяк" это возможно уголовное преступление (если конечно все это правда и тп). и это кстати касается не только штатов, за секс с несовершеннолетней в любой стране есть наказание, в России кстати в том числе.
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Jerry Rodrogha
Ответ Swhat
Какая логика это законы такие в сша
Да в России тоже полно примеров можно найти. Один после убийства через пару лет на воле гуляет, другой не там несколько слов брякнул и сидит.
+6
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tu-tang
На вопрос "было ли" оба скажут "нет" и дело можно закрывать. А вообще жизнь сейчас немного быстрее идет, дети взрослеют раньше.
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Анатолий Magicbrain
друг спрашивает, а есть еще видео с ними? я его сам осуждаю, но друг есть друг, просил узнать
+7
-1
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Анатолий Magicbrain
друг спрашивает, а есть еще видео с ними? я его сам осуждаю, но друг есть друг, просил узнать
Мне тут звонят из 2010, просят узнать, когда ты вернёшь им их юмор назад
+8
-3
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fcsmalex
Ответ ты не прав
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это не педофилия
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vulturecrow
Ответ Sirius26
Ну он имеет ввиду что сейчас дети уже в 10-11 лет прошаренные и их ловят по туалетам в школе))) Грубо говоря лет 15 назад такого особо не было))
и лет 15 назад всякое было, и 45 лет назад. всё зависит от круга общения и воспитания детей.
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Vanila Panda
Очередное доказательство, что проф спортсмены умом не блещут, мягко говоря. Ладно там случайно было с 15-летней, когда она обманула о своем возрасте. Но они же долго встречаются, он все знает. Неужели ничего вообще не щелкает в мозгу?
Интересно еще посмотреть на родителей девки. Им вообще по барабану, что у них дочь встречается со звездой нба?
+16
-11
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vulturecrow
Ответ Дмитрий Медведев
Массовая истерия. Парень и сам, буквально, вчера стал полностью совершеннолетним. Совсем не хочется что бы Окла потеряла его и за такого пустяка.
парень стал совершеннолетним 3 года назад - это далеко не вчера. впрочем, не суть.

в Оклахоме именно такие законы, какие хочет население Оклахомы. за такую "мелочь" в некоторых консервативных штатах можно чуть ли не пулю в лоб получить, хоть дочурка и согласная была. но обычно заставляют жениться. это очень расхожее выражение - shotgun wedding.

в целом, законы страны и штата, в котором ты живёшь и работаешь, надо соблюдать. особенно те, за которые можно на несколько лет отъехать. из-за разницы в возрасте согласия и отношения к марихуане, в США надо быть особенно осторожным.

дело не в законах, а в полной безмозглости малолеток, которые сами это в сеть сливают. именно поэтому с ними лучше не связываться. ну или предварительно очень внимательно изучить законодательство.
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Сергей Пузанков
Ответ Montenegro Serbian
Тут нет ничего дикого. Загвоздка в законах, что неважно, имело место быть что девушка согласна (ну логично, иначе бы брякнула заяву на износ). Ну вот никого не интересует это,, если формально девушка не достигла возраста согласия (в США в зависимости от штата от 16 до 18 лет), а парнише больше 18 лет. Там органы по факту обязаны "возбудиться", так работают законы в большинстве стран мира, прикинь? А девчуле судя по посту может быть только 15 лет. Тут цимес в том, что этот тупорез догадался выложить в сеть на себя компромат. Органы и возбудились. Правда ничем для него это не закончится, т.к если девушка не конченная, то ничего не докажут: оба скажут что сексом не занимались и вообще катались на единорогах держась за руки и кушали мороженое. Но думать то башкой нужно, что в соцсетях постить, ага.
Полиция от него, может и отстанет, а вот у НБА могут быть свои взгляды, так что я бы не спешил с "ничем для него это не закончится"
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vulturecrow
Ответ tu-tang
На вопрос "было ли" оба скажут "нет" и дело можно закрывать. А вообще жизнь сейчас немного быстрее идет, дети взрослеют раньше.
быстрее, чем когда? почти всю историю человечества рожать начинали в 13-14 лет. лет 100 назад это только начало меняться.
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Denis Dokuchaev
Ответ ты не прав
Согласен, пойду найду девочку , которая уже в 12 достигла половой зрелости. Зря про педофилию сказанул , виноват
никто не говорит, что ахать подростков - это норм, но тебе сказали конкретно об определении слова, что педофилия - это когда неполовозрелый человек, в данном случае изнасилование, даже в новости об этом сказано, а сарказм вообще мимо
+5
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vufer
Вроде где-то проскакивало что девахе 15 лет.

Пока в истории куча вопросов:

Аккаунт - анонимный, но явно близкий к "паре". Спрашивается - зачем?
Ещё непонятно - правда ли это, или фейк.
Или полу-фейк. Обниматься можно и в 15. О сексе говорит только одна фраза типа коммента на фотке. Был ли секс реально?
Гидди из Оклахомы, деваха из Калифорнии. Они реально встречаются уже какое-то время или он ёё типа подцепил в клубе (на самом деле она его), после чего она его просто подставила?

Скорее всего сейчас полиция уже вышла на родителей девахи, ключевой момент - их отношение. Они могут как всё отмазать, мол: "да, Гидди друг семьи. У него с нашей дочкой ничего не было, это всё грязные инсинуации", как и подлить масла в огонь - "мы ничего не знали, нам вчера дочка всё рассказала, ах он паразит".

В любом случае у Гидди впереди весьма нервный и затратный период.
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VladCory
Ответ Astin
своей будущей дочке также скажешь??
мне уж хватит, у меня 3 ))) всем все рассказал, все довольны )
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Montenegro Serbian
Ответ vufer
Близко, но нет. ключевой замес - будут ли на факте секса настаивать родители девахи. Ибо в их праве свезти деваху на мед проверку.
Не, нифига.
Последнее слово всё равно будет за девицей. Сам факт того что она не девственница, никаким образом не подтвердит что "проткнул" её именно он, т.к если они занимались сексом в презике, никаких биологических следов остаться не должно. Скажет что увлеклась игрой с огурцом в ванной и повредила девственную плеву. Всё.
Так что тут на 100% от её показаний зависит.
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Гекдениз Кардениз
Ответ tu-tang
На вопрос "было ли" оба скажут "нет" и дело можно закрывать. А вообще жизнь сейчас немного быстрее идет, дети взрослеют раньше.
ты ее видел фото?) там минимум 20-25 )
+4
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Moonwalker
Ответ Navi88
Только законы Оклахомы принеимы к преступлениям, совершенным в Оклахоме. Если он ее пер в Калифорнии, и все по согласию, то ему ничего не будет. Видать кто-то позавидовал и решил отомстить
С учетом, что как раз в Оклахоме возраст согласия - 16 лет, то для него будет лучше, если все произошло в Оклахоме.
+3
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jakkotja@gmail.com
Ответ Solpin
Чего ж дикого-то? 17-летняя кобыла пишет, что только что потрахалась со звездой, а звезда оказывается педофилом штоле?
Вообще она его может трахнула в нба 2к на пске
+3
0
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Solpin
Ответ Navi88
Это тебе кто рассказал? Сам там был?
Любитель фильмов педофила? Я напомню, что суд заочно уже был, и он приговорен, то есть всё доказано. Есть и свидетели, например, некий малоизвестный актер Джек Николсон.
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Насонов Дмитрий
Ответ ты не прав
Согласен, пойду найду девочку , которая уже в 12 достигла половой зрелости. Зря про педофилию сказанул , виноват
В России, кстати, возраст согласия 16 лет (разница с 15-летней всего 1 год). То есть если мужику 50, а девушке 16 - это не то, что не педофилия, это даже не противозаконно
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Сергей Пузанков
Ответ vufer
Разница есть но не такая уж и большая. 13 лет или 15 - является ли разница значительной? Трахнул бесчувственное тело или тело было в сознании (факт согласия в 15 лет имеет нулевое значение) - является ли разница значительной? Да, применение наркоты это отягощающее обстоятельство. Ну ок, по итогу будет не 10 лет тюрьмы, а всего полтора года. Но с итоговым попаданием в регистр секс оффендеров и крестом на карьере. Намного легче?
Че сразу крест на карьере ставить - Уникс с руками оторвёт
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Mikael Rikhard
Ответ vulturecrow
это мне напоминает фанатов Майла Джексона из Южного парка: ну и что, что он детишек трахал? зато музыкант хороший! в головушке у этих людей фанатизм убивает все другие нейронные связи. они не могут соизмерить клуб НБА супротив законов и традиций штата. отдельно доставляет сравнение южной пуританской Оклахомы с Калифорнией, которая вместе с Флоридой делит всю порнографическую индустрию США.
никого он не трахал, нет ни одного доказанного факта
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Эрчимэн Избеков
Похожа на Lily Larimar
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Виктор Войнов
Ответ Forza
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стопэ стопэ. ещё даже нет уголовного дела. не беги вперёд паровоза с выводами
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vufer
Ответ Navi88
Только законы Оклахомы принеимы к преступлениям, совершенным в Оклахоме. Если он ее пер в Калифорнии, и все по согласию, то ему ничего не будет. Видать кто-то позавидовал и решил отомстить
В Калифорнии согласие тоже ничего не даёт. Разве что Гидди сядет в Калифорнийскую тюрьму вместо Оклахомской
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Самый адовый Крикун
"Он стал самым юным игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, а также первым игроком после Оскара Робертсона, кому удалось сделать три трипл-дабла в первом сезоне"
Вот не понял про трипл-даблы, у Луки в первом сезоне их 8.
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vulturecrow
Ответ Ed Monix
Если фотки всё же действительно с анонимного аккаунта, как тут утверждается, то тогда ведь кто угодно мог пришпандурить туда любую подпись. На это большого ума не надо. И тогда это не повод для обвинений. Разберутся.
если это snapchat (я хз, пользуются ли они им), то органы могут и оригинал раскопать. девочка выложила для друзей на время, они заскринили и запостили для всех.
но опять-таки, она может сказать, что ничего не было. люди вряд ли поверят, но доказательств не будет.
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noke
Ответ Don_Pumpkin
Хоспаде, сколько уже звёзд спорта попалось с женщинами "продвинутого поведения", что каждый раз фейспалм вызывает. Но каким надо быть мегамозгом, чтобы так палиться с несовершеннолетней? Ты в НБА, ты в США, ты должен понимать, чем это кончиться...
Ну, это постоянно ничем не заканчивается для баскетболистов НБА. Тот же Бриджес недавно с рецидивом чуть не уехал, и ничего - уже на площадке. Портер на глазах отмазывается. Примо уже в новой команде. Удока тренирует. Для Гидди будет максимум вопрос нескольких десятков тысяч долларов.
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kost68
Ответ Sirius26
Вспоминаю свою школу у нас почти каждая вторая 15-16 летняя девченка встречалась с студентом... Да я и сам будучи студентом начал встречаться с девчонкой с 8 класса...Сейчас жена уже... В 15 лет моя пробабка замуж вышла))))
интересно только то почему ты был в курсе их интимной жизни ? )
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Montenegro Serbian
Ответ ты не прав
Ну ты ведь прикалываешься? Ты же не можешь быть настолько глупым, что бы не понимать как работают законы. Ты за день до исполнения 18 лет ничем не отличаешься от себя же , когда тебе 18 исполнилось. Но ты не можешь очень многие вещи делать. А вообще лучше что бы родной батек всему научил, а то мало ли кто там в школе попадется.
Согласен. Всегда есть "водораздел" закона, где проходит грань. Нельзя её подогнать под все ситуации индивидуально, иначе бы получалась каша: этим можно, этим нельзя.

Да чë говорить, даже в американских фильмах есть фишечка, где парни/мужчины уточняют возраст девушек (ну условно: а ей 16 то есть уже??), что намекает на серьёзную тематику в сексуальных отношениях, что может повлечь последствия.
Другое дело, что вообще ни разу не секрет, что формально совершеннолетние занимаются сексом с формально несовершеннолетними. Это было и будет и у большинства без последствий, т.к по взаимному согласию.
Другое дело что надо быть конченным тупорезом, чтобы выкладывать темы контакта с несовершеннолетними в сеть. Там даже если девушка не против, органы по идее обязаны возбудиться без её согласия. Короче тупость и кринж.
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