Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера

Триумф «Феррари».

Гран-при Монако – самый престижный и особенный во всем календаре «Формулы-1»: трек крайне короткий, узкий, с нулевым сцеплением асфальта и уникальными требованиями к подвеске и углу поворота руля. Потому победа здесь всегда особенное достижение и для пилотов, и для инженеров – требуется решить кучу запутанных задач настройки, а спортсменам – выдать максимум в зачетное время, ведь более пилотажных треков в серии просто нет.

Из-за необгонного характера трека ключевыми становятся результаты квалификации и стартовый порядок – в этот раз вышла сенсация :

(Хюлькенберг и Магнуссен исключены из протокола за несоответствие подвижных элементов заднего антикрыла (системы DRS) техническому регламенту и начнут гонку с пит-лейн).

Да, «Ред Булл» не справился с поиском настроек из-за особенностей болида, как и большинство команд-копирок. А авторы собственных концепций как раз сумели превзойти чемпионов!

Следующий решающий фактор для гонок в Монако – старт , а затем – удача в смысле погоды и выезда сэйфти-каров , ведь из-за нюансов трека здесь редко можно увидеть больше одного пит-стопа при любой стратегии или составе шин. А «подрезка» в боксах даже на 2-3 круга редко позволяет выиграть действительно много времени – из-за короткого круга. Команды тоже ожидали потенциальных перестановок только в случае форс-мажоров .

Дождя же не ожидалось, как и чрезмерно высоких температур – потому разница в 7 секунд благодаря любому типу сэйфти-кара и выглядела настолько ключевой:

А расчетная стратегия от «Пирелли» выходила достаточно базовой.

Из-за низкого механического сцепления асфальта разница в скорости между составами на длинных отрезках – чисто теоретическая (около 0,3 секунды по симулятору_. Динамика скорости больше зависит от взаимодействия конкретной машины с конкретным комплектом – актуальных настоек осей, подвески и дифференциала, успешности цикла прогрева и попадания в рабочие температурные окна. Лабораторная работа – особенно с учетом минимальной динамики падения темпа из-за износа круг от круга.

И все решится при планировании первоначальной стратегии (выбор состава покрышек для старта), первых пары кругов и удачи – и только чуть-чуть повлияет момент стратегии и контроля над износом. И, конечно, мастерство стабильного пилотажа! Ведь разница между «тормозном хвосте» между составами уже приличная в Монако:

На старте в топ-4 смелых не нашлось – все на «медиуме». Потому ближайшие последователи выбрали «хард» – все равно без ошибок выиграть позиции сразу было бы не так просто:

Как же все сложилось?

Ход гонки: завалы первого круга, везучий Сайнс,

Сайнс жестко атаковал Пиастри, Оскар отбился, но Карлос получил прокол и поломку подвески. Карлос уехал в зону вылета.

Позади них Перес провалил старт, Магнуссен подцепил его на повороте и развернул в напарника – красный флаг для сбора обломков и ремонта барьеров.

Оказывается, за ними зарубились еще и две «Альпин» – Окон смело полетел обгонять Гасли и не влез, вызвав у Пьера огромное удивление. Эстебану пообещали серьезный разговор с боссом.

Из-за момента появления красных флагов (до конца первого сектора) Сайнсу вернули третью позицию, а его машину починили. Рестарт выбрали с места.

Окон сошел, Леклеру по радио передали о планах ехать на новом «харде» до финиша. Теперь вся топ-4 получили самый жесткий состав, а последователи – «медиум».

На второй раз старт прошел уже спокойно: без столкновений и смен позиций в топ-10. Посчитано два круга гонки – первый и новый прогревочный зачли.

После рестарта Пиастри передали, что в контакте с болидом Сайнса «Макларен» все-таки получил повреждения и видны последствия для баланса. К 9-му кругу Карлос постоянно висел на Оскаре – в 0,7 секунды – но и №81 не отставал от Леклера.

Окону выписали 10 секунд штрафа за аварию – из-за схода он должен будет перейти на следующий этап в виде потери 5 позиций на старте Гран-при Канады. Эстебан в соцсетях принял на себя всю вину.

Боттас открыл окно пит-стопов на 16-м круге.

На 18-м круге Сайнс отстал от Пиастри на 1,2 секунды, и забеспокоился, не экономит ли Леклер шины: «Еще круг – и Оскар атакует».

К 21-му кругу Ферстаппену передали, что топ-4 оторвался на «окно сэйфти-кара» – то есть пит-стоп за автомобилем безопасности уже не принес бы подиум «Ред Булл».

На 22-м круге Леклер нарастил темп. Остальные в топ-4 тоже смогли поддержать его ускорение – только промежуток между Пиастри и Сайнсом оказался в 2 секунды.

Реальные радиопереговоры Ферстаппена на 25-м круге: «Как же скучно, надо было прихватить подушку».

На 39-м круге Леклера попросили замедлиться, чтобы не давать соперникам окно для пит-стопа – Шарль не понял смысла такой тактики, потому что тогда ему придется активнее нагружать покрышки в медленных участках.

Официальный аккаунт трека для Гран-при Великобритании прокомментировал шинные шахматы очень красноречиво.

На 43-м круге Стролл не выдержал и заехал в боксы – вернулся 11-м: в 1,5 секундах перед Алонсо. Топ-4 обогнали его на круг.

К 47-му кругу битва за победу и подиум свелась к гонке замедлений: «Макларен» сбрасывал темп, чтобы немного оттормозить «Феррари» Сайнса и подрезать, а Скудерия сбрасывала, чтобы помешать. И дебют нового ракурса – дуэли командных бригад!

На 50-м круге Стролл пробило колесо и вновь заехал на пит-стоп.

На 52-м круге Хэмилтон заехал на «бесплатный» пит-стоп – вернулся по-прежнему 7-м.

На 52-м круге Боттас совершил обгон – опередил Сарджента!

На 53-м круге «Ред Булл» тоже оставил Ферстаппена – и Макс сохранил позицию.

На 55-м круге Сайнс отстал от Пиастри на 4 секунды, а на него насел Норрис.

Стролл тоже выдал два обгона подряд на свежем «софте».

На 62-м круге Ферстаппен вновь достал Расселла на свежих шинах.

Леклер оторвался к самому финишу и привез комфортный отрыв, чтобы хотя бы третий домашний поул реализовать действительно на стиле.

И повопить немного по радио – после 5 сходов и 0 подуиумов в Гран-при и «Ф-2»!

Действительно, по таймингу и не скажешь, будто за ним провисели весь Гран-при:

Итоги гонки: Перес теперь сурово опустился, «Уильямс» поднялся

Несмотря на минимум обгонов и мемы, Монако все равно нужен календарю – именно из-за его абсолютной особенности. Чтобы команды не расслаблялись и держались в тонусе, а не клепали комбайны для примерно сходных треков – характеристики трассы не дали «Ред Булл» даже шанса отыграться, а стандарты пилотажа растут каждый год.

«Феррари» же наконец-то построила по-настоящему универсальную машину – и заполучила долгожданную награду. Как и «Макларен» – их расширение настроек наконец работает.

Битва стратегов из притормаживаний и разгонов вышла сложночитаемой для публики, но обе команды и все четыре пилота слишком идеально все реализовали – при безошибочной работе всех поменять квалификационный порядок в Монако почти невозможно.

И результаты Цуноды должны уже зафиксировать момент: он действительно заслужил хотя бы рассмотрение на место в «Ред Булл»!

«Уильямс» же доказал, насколько важно найти правильный баланс на трассе – тогда даже аутсайдерская машина с классным пилотом по-прежнему способна набирать очки. Браво, Алекс Албон!

Да, Серхио Перес после череды неудачных гонок заслуженно отъехал вниз – в Монако его выбили, но провал начался еще с неудачной квалификации. Серхио в принципе не должен оказываться рядом с Магнуссеном. Леклер же пока не отпускает Ферстаппена так уж далеко.

В Кубке конструкторов – та же картина: «Феррари» ближе, чем кажется! А «Уильямс» перепрыгнул «Альпин» – сезон же «Заубера» пока кажется все безнадежнее.

Впереди краткая пауза в европейской части сезона – через две недели «Ф-1» полноценно узнает реальную новую расстановку сил в Канаде. Гран-при в Монреале пройдет 7-9 июня. Не пропустите!

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Фото: Gettyimages.ru Clive Rose